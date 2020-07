Moda, Manuele Canu riparte da Roma con l'evento Dehor

Un incontro fra culture dove l'artigianato si fa moda. Il giovane stilista Manuele Canu sceglie Roma, la città eterna, per presentare 'Dehor', il suo evento di ripartenza dopo l’emergenza Covid, andato in scena venerdì scorso. E lo fa ripresentando alcuni suoi abiti iconici e altei indediti.



Nella bellissima location, a bordo piscina, del rinnovato “hotel Isola Sacra”, non lontano dall’aeroporto di Fiumicino, i selezionatissimi ospiti, distanziati e muniti di mascherine griffate, hanno potuto ammirare le modelle sfilare.



“Ho scelto questa bella location - racconta lo stilista ad Affaritaliani.it - che si adatta perfettamente al mio stile, quello di una donna elegante, ma che non si nega nulla, dalle trasparenze alla sensualità. Una donna libera che riesce ad essere se stessa. Forte, dinamica e aggressiva al punto giusto, ma sempre e comunque elegante”.



La moda di Manuele Canu è tutta made in Italy e rispecchia le tradizioni della sua terra, la Sardegna. Nei suoi abiti prevale la sartorialità nostalgica che esplica in tagli, volumi e tessuti di altissima qualità. Pescano e si ispirano appunto all’arte sarda per una donna dalla forte femminilità, risoluta e cosmopolita.



Quello che si vede in passerella non è semplicemente l'abito della sfilata, ma l'idea di esclusività che un abito su misura può dare e la qualità garantita di una confezione realizzata a mano. Sulle note di Granada di Claudio Villa va in scena un corpetto bianco, indossato da una venere nera, con volant neri e bianchi accompagnati da una gonna a tubino bianca con fiocco e cappello gigante in paglia. Bello il tailleur con cintura rigida in oro e la giacca fantasia geometrica bicolor gialla/nero. Molto sensuale il body in pizzo con la gonna avorio con cerniera frontale e bauletto di pitone. La tuta in pelle bianca con laterali in pizzo oro e mantella bianca, indossato dalla top Coco della IAM management, è un inno alla femminilità.



I gioielli artigianali, in oro e argento, indossato dalle modelle, sono stati realizzati da Frediano Properzi de “La Drogheria del Gioiello”.



Tra i VIP il rapper Junior Cally, l’imprenditrice Junia Perez, lo chef stellato Gaetano Costa, la manager di Italia a Tavola Mariella Morosi, Marina Cioccoloni, Matteo Bastreghi della IAM management, il consultant Mario Di Lonardo, il patron dell’ Hotel Isola Sacra Massimiliano Comozzi, insieme al direttore Renato Damiani, la giornalista tedesca Benigna Mallebrein.