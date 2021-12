Food, riapre a Milano la storica churrascheria “Barbacoa”

Riapre a Milano la storica churrascheria “Barbacoa”

Barbacoa, autentica e classica churrascheria brasiliana, elegante e raffinata, riapre a Milano in una nuova sede di proprietà in via Scipio Slapater 19, rimanendo l’unico punto in Europa dell’omonima catena con ben sei ristoranti in Brasile (San Paolo, Campinas, Salvador, Brasilia) e nove in Giappone (Tokyo e Osaka).

“I cambiamenti – racconta il patron Donazar Beltrame - si effettuano all’apice del successo, per perseguire obiettivi ancora più importanti, perché di fronte ad un traguardo non ci si può fermare, bisogna andare avanti e migliorarsi”

In questo magnifico locale sarete circondati da un’atmosfera elegante e raffinata, guidata alla scoperta di sapori e abbinamenti, preceduti dall’irresistibile tradizionale pane al formaggio della casa, le carni servite da abili Passadores, con un sistema a rotazione, potrete assaggiare entrecôte di manzo, biancostato di manzo, gobba di bue, french rack, pancetta e la squisita picanha, il tutto proposto con contorni di Barbacoa rice, farofa all'uovo, polenta e banane fritte. Divertente l’idea di trovare al vostro tavolo un gettone con i due colori rosso e verde, per scegliere se proseguire il percorso o fermarvi, e riprendere quando si è di nuovo pronti ad altri assaggi.

Il locale si sviluppa con un’imponente entrata ed un grande bancone bar pronto a soddisfare i clienti più esigenti e dove si potranno bere tipici cocktail Brasiliani. Il bar potrà essere utilizzato solamente dalla clientela che avrà prenotato un tavolo al ristorante, una sorta di luogo per una piacevole attesa dove iniziare a vivere un’atmosfera simpatica, un’experience che anticiperà la cena nella sala che si apre alle spalle del bar.

Una grande sala ci accoglie con due importanti cantine a vista dove verranno proposti vini con oltre 150 etichette rigorosamente selezionate tra i migliori vini italiani che contribuiscono al prestigio del locale. Al centro della sala il classico buffet tipico del Barbacoa con una vasta offerta di antipasti, salumi, formaggi, insalate fredde, verdure e sfiziosità di ogni genere, mentre ai lati la sala si estende con molti tavoli dove i clienti potranno degustare tutti i tagli di carne tipici di questa straordinaria churrascheria brasiliana.

Dal 2013, la steakhouse Barbacoa fa parte della Guida Michelin di Milano, in Italia, che è classificata come "celebrazione della carne". Nel 2015, la casa ha debuttato nell'edizione brasiliana della pubblicazione, che è una delle guide gastronomiche più influenti al mondo e ha iniziato a contemplare 140 ristoranti a San Paolo e Rio de Janeiro. Dal 2014 è presente nella Guida Touring Club “Alberghi e Ristoranti d’Italia”. Dal 2013 presenti in Wine Spectator Award of Excellence, uno fra i più importanti e prestigiosi premi enogastronomici del panorama internazionale dedicato ai migliori vini presenti nei ristoranti, testati in tutto il mondo.