Food, terra e mare da sogno a "La Calanca da Leo"

Già conosciuto come uno dei ristoranti di pesce più quotati della città, la Calanca da Leo raddoppia e offre ai suoi ospiti anche un ricchissimo menu per carnivori. La Calanca, di Leo Loi, è un luogo speciale dove la luce gioca tra pietra, legno, ferro, fuoco e vetro, creando un ambiente suggestivo che avvolge gli ospiti in un’atmosfera davvero particolare. Le due cucine – pesce e carne - sono a vista e qui vengono create nuove e fantasiose proposte gastronomiche. I menù sono ricchi di tradizione, ma anche di rivisitazione e creazione pura, dagli antipasti fino ai deliziosi dessert completamente artigianali e studiati giornalmente.

Il menù terra: dal Porceddu sardo alla Fiorentina

Per quanto riguarda il menù terra, si parte dagli antipasti con una offerta che spazia dal delizioso “crudo toscano DOP” rigorosamente al coltello, alla “selezione di salumi toscani DOP”, dal “Pata Negra crudo iberico” alla “tartare di Scottona”. Una chicca da provare, si scioglie davvero in bocca, è la “terrina di tomino di capra DOP con carciofi spadellati”. Ed ecco sua Maestà il “Porceddu (maialetto) sardo allo spiedo”, una delizia per il palato, cucinato secondo l’antica tradizione dell’Isola, dal mitico grigliatore Lino De Chirico. Per chi ama la Scottona, da provare la “fiorentina alla brace”, la “costata scaloppata con l'osso” o il “cuberoll”. Ottimo anche il “Tomahawk irlandese”. Per gli appassionati di filetto, super quello di manzo o quello “scaloppato con riduzione di Barolo e carciofi spadellati”.

Il menù mare: l'imbarazzo della scelta

Per quanto riguarda il menù mare, tra le entrée sono imperdibili il “crudo della casa”, i “Gamberi alla Catalana”, il piatto di “Scampi, Gamberi, Ostriche” o il superlativo “Polpo croccante con patate”. Tra i primi c’è solo l’imbarazzo della scelta: “Tagliolini con Gamberi e Fiori di Zucca”, “Paccheri con Gallinella”, “Spaghetti Vongole più Bottarga”, “Gnocchi Gamberi e Tartufi”, “Culurgiones”... I secondi spaziano dal classico “Branzino al Sale” al “Rombo Patate e Olive”, passando per il “Filetto di Orata allo Zenzero”. Ottimi anche il “Fritto Misto”, la “Tagliata di Pesce”, i “Gamberoni alla Vernaccia”, l’ “Astice alla Catalana” o il “Baccalà Mantecato con Crema di Burrata”. Imperdibili i dolci fatti in casa. Ottima anche la lista dei vini, sia sardi che nazionali. Da provare!