Franco Zanellato, l'alchimista della pelle tra tradizione, innovazione e sostenibilità

"Nasce dai mestieri di ieri il futuro di bellezza custodito come una promessa in ogni borsa Zanellato, rigorosamente fatta a mano, con pellami esclusivi e naturali e dettagli che parlano il linguaggio della cura di altri tempi". Zanellato è un brand che ha saputo coniugare tradizione e innovazione nel mondo della pelletteria di lusso, reinterpretando il design attraverso un legame profondo con l'artigianalità italiana.

Le sfide maggiori nel bilanciare questi due aspetti riguardano "la capacità di trasformare intuizioni in prodotti, rispettando le origini e ispirandosi al design industriale". Modelli iconici come la "Postina®", "Dotta®", "A Spasso®" e "Mondà®" dimostrano come il brand sia riuscito a reinterpretare oggetti del passato in chiave moderna, mantenendo un legame con la memoria collettiva e la storia artigianale italiana.

"Ogni prodotto è frutto di un attento studio delle forme e delle funzionalità", spiega Franco Zanellato ad affaritaliani.it. "La scelta di rimanere fedeli alla produzione artigianale consente di mantenere elevati standard di qualità, garantendo pezzi unici e inimitabili". L'approccio di Zanellato è quello di un "alchimista della pelle", sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, che spaziano dal cinema alla storia italiana.

La sostenibilità: un valore imprescindibile

"La sostenibilità deve essere un obbligo per tutti", afferma Zanellato, ricordando come il brand abbia adottato pratiche innovative sin dal 2013 con la creazione della Zalab, un laboratorio dedicato alla ricerca di materiali eco-friendly e processi produttivi a basso impatto ambientale.

Il marchio utilizza "pellami di alta qualità, realizzati con tecniche rispettose dell'ambiente", e ha implementato "processi produttivi volti a ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse". La sostenibilità si unisce così alla tradizione, trasformandosi in un impegno costante verso il rispetto dell'ambiente e delle persone. "L’impiego di tinture naturali, la riduzione delle emissioni di CO2 e la collaborazione con fornitori certificati sono alcune delle iniziative adottate per garantire una produzione etica e sostenibile", aggiunge il fondatore.

Anche i dettagli delle borse raccontano una storia di cura e dedizione: "l’incisione del timbro filatelico presente nella Postina® è un simbolo di autenticità e un tributo al Made in Italy", e ogni chiusura-gioiello è realizzata con una tecnica artigianale unica, ispirata all'alta orologeria. "Il tic della chiusura ricorda lo scandire perpetuo e continuo del tempo, in una sfida al passare del tempo attraverso dettagli 'perpetui'".

Il futuro della pelletteria di lusso

Secondo Franco Zanellato, "il settore del lusso sta vivendo una fase di riflessione e trasformazione". Molte aziende dovranno tornare alle proprie radici, valorizzando "il know-how artigianale e abbandonando il modello di consumo eccessivo". "Il mercato della moda ha raggiunto una saturazione tale che necessita di un cambio di paradigma", afferma.

Franco Zanellato guarda al futuro con un piano chiaro per i prossimi cinque anni: "continuare a esprimere l'arte del saper fare italiano, reinterpretando antichi mestieri e oggetti del passato con un linguaggio moderno". Al centro della sua visione c'è "il concetto di intelligenza artigianale", un'idea che lega innovazione e manualità per creare borse che "non solo raccontano una storia, ma diventano parte della storia di chi le possiede".

"Voglio che le mie borse vivano di una bellezza che non svanisce", dichiara Franco Zanellato, ribadendo il suo impegno a creare prodotti che sfidano il tempo, in contrapposizione alla logica del fast fashion. "Ricordiamo i tempi passati, quando in ogni armadio c’erano borse e accessori pensati per i momenti speciali. Io, invece, sogno borse che non finiscano mai di raccontare la loro storia e le donne che le indossano".

Un altro elemento distintivo del brand è l’attenzione ai colori e ai materiali esclusivi: "il Rosso veneziano, l'Orange del Doge, il Grey Terraferma e il Blue Laguna sono un omaggio a Venezia", un ulteriore modo per raccontare la connessione tra Zanellato e la storia italiana. "Pellami unici come il Centauro, ispirato alla buccia delle arance siciliane, sono il risultato di una lavorazione manuale complessa e rappresentano l’eccellenza dell’artigianato italiano", conclude.

Nel futuro della pelletteria di lusso, secondo Franco Zanellato, la chiave sarà proprio questa: "ridare valore alla manualità, formare nuove generazioni di artigiani e promuovere un consumo più consapevole". Solo così, afferma, "il Made in Italy potrà continuare a essere un simbolo di eccellenza nel mondo". Con un approccio innovativo ma sempre radicato nella tradizione, Zanellato "si pone come esempio di come il lusso possa evolversi senza perdere la propria identità, rimanendo fedele ai principi di qualità, artigianalità e sostenibilità".