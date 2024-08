Gelato per intenditori da “Chocolat Milano”

Milano è da sempre fucina di idee e progetti capaci di lasciare il segno. Proprio qui nel 2002 ha preso vita un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti del gelato artigianale: “Chocolat Milano”. La sua prima sede, in via Boccaccio 9, sorge a pochi passi da piazza Cadorna e dal Cenacolo di Leonardo.

La visione

Chocolat Milano non è semplicemente una gelateria, ma il risultato di una visione condivisa da un gruppo di imprenditori italiani che hanno voluto dare a Milano qualcosa di nuovo e originale. La città, già ricca di tradizione e modernità, sembrava proprio aver bisogno di un'interpretazione inedita e senza tempo dell’arte del gelato artigianale. Così, in uno scenario urbano già popolato da eccellenze culinarie, “Chocolat” è riuscito a distinguersi per la sua proposta unica e innovativa.

I gelati

Ciò che rende “Chocolat” davvero speciale è l'attenzione ai dettagli e la scelta di proporre, ogni giorno dell’anno, una selezione di gelati in cui il cioccolato è protagonista assoluto. Circa la metà dei gusti offerti sono infatti a base di cioccolato, un omaggio a questa materia prima nobile e versatile. Tra i gusti più apprezzati dai clienti spiccano il “Fondente allo zenzero”, che combina il sapore deciso del cioccolato con la freschezza pungente dello zenzero, il “Fondente all’arancia e rum”, un connubio perfetto tra dolcezza, acidità e note alcoliche che avvolgono il palato in un abbraccio ricco di sfumature. Il più gettonato comunque resta sempre il Re “Cremino del Piemonte”.

Un nome ispirato al Cinema

Ci sono diverse similitudini tra "Chocolat Milano" e il celebre film “Chocolat”. Ambientato in un piccolo villaggio francese, la pellicola narra la storia di una donna, interpretata da Juliette Binoche, che apre una cioccolateria capace di trasformare la vita dei suoi abitanti. Al fianco di Binoche, un giovane e affascinante Johnny Depp contribuisce a creare un’atmosfera magica e suggestiva proprio come “Chocolat Milano”. Come nel film, anche qui l’ambiente gioca un ruolo fondamentale. Uno spazio accogliente, elegante e curato nei minimi particolari, dove ogni elemento è pensato per far sentire i clienti coccolati e a proprio agio. L'attenzione alla qualità e al servizio sono i pilastri su cui si basa l’offerta di “Chocolat Milano”, che giorno dopo giorno continua a trasmettere passione e competenza, valori che risuonano in ogni cucchiaio di gelato.

Un gelato che racconta una storia di eleganza

Entrare da “Chocolat Milano” significa immergersi in un’atmosfera raffinata, dove ogni dettaglio è pensato per esaltare la bontà del gelato artigianale. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere il momento del dessert un’esperienza unica, attraverso l’uso di ingredienti di alta qualità e la promozione di un lusso accessibile. L’offerta di “Chocolat Milano” non si limita però solo al gelato. La presenza di una caffetteria di alto livello all’interno dei punti vendita contribuisce a creare un’esperienza completa, che spazia dalla colazione alla pausa pranzo, fino alla merenda e al dopo cena. Per chiunque si trovi a passeggiare tra le vie dello shopping milanese, una sosta da “Chocolat” diventa un’occasione imperdibile per gustare un gelato straordinario o sorseggiare un caffè in un ambiente chic e rilassante. “Chocolat” è il posto dove il gelato diventa un’esperienza, un rituale che rende ogni visita un momento speciale, da condividere e ricordare.