Giro d’Italia 2020, la favola del vincitore Tao Geoghegan

Questa è la storia del campione ragazzino Tao Geoghegan, vincitore del Giro d’Italia 2020. La favola di Tao inizia 25 anni fa nel sobborgo di Hackney, a nord est di Londra, quando il 30 marzo, vede per la prima volta la luce. Tao è il maggiore di cinque fratelli. Il padre è un operaio irlandese da 15 ore al giorno di sudore e fatica, emigrato nella capitale inglese alla fine degli anni ottanta per cercar fortuna, la mamma invece si dedica ai sei figli. Sono anni difficili, di sacrifici e rinunce, soprattutto per un ragazzo che viene dalla periferia e da una famiglia modesta. Il sangue di Tao però è irlandese e si vede. Fin da piccolo dimostra a tutti di essere un leone, uno che incassa i pugni che la vita gli riserva, ma che lo rendono ancora più forte. Il suo proverbio preferito è giapponese, che riassume perfettamente il concetto di resilienza umana: “Cadi sette volte, rialzati otto”. E Tao lo segue alla lettera. Come i suoi coetanei inizia a giocare a calcio, ma il suo posto è fisso in panchina, probabilmente anche a causa del suo fisico esile. Passa allora al nuoto, ma anche in questo sport non eccelle.

La sua grinta e la sua sfrontatezza vengono però notate dai dirigenti dell’”Hackney Cycling Club” che lo trascinano nel loro team. Sono anni di duro lavoro, allenamenti sfiancanti fatti su pista, che lui non ama particolarmente. Riceve una Borsa di studio e fa anche qualche lavoretto in un negozio di biciclette per mantenersi. Il suo talento lo porta alla “British Academy” e alla nazionale juniores inglese. Al compimento dei 18 anni decide di entrare a far parte del team di Axel Mercks e viene finanziato dalla “Dave Rayner Foundation”. Un’esperienza nelle corse in Italia e poi nel 2017 il leader della “Sky-Ineos” Dave Braislford gli offre un ingaggio nella sua squadra. Tom rappresenta il gruppo delle nuove leve del ciclismo internazionale. Una carriera che, siamo sicuri, sarà ricca di vittorie. Giro d’Italia 2020, la favola del vincitore Tao GeogheganQuesto è Tao Geoghegan, un esempio positivo che le nuove generazioni dovrebbero seguire.