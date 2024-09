Giuseppe Zanotti ridefinisce il lusso con la collezione SS 2025

Giuseppe Zanotti, icona del lusso e dell’artigianato italiano, presenta la sua nuova collezione Primavera/Estate 2025 con una filosofia chiara: il lusso non è solo un prodotto, ma un pensiero. Un pensiero che riflette su ciò che è destinato a durare, eliminando il superfluo per concentrarsi sulla qualità e sull’essenza. In un mondo della moda sempre più veloce e spesso effimero, Zanotti prende una direzione opposta: creare scarpe e accessori capaci di mantenere bellezza e rilevanza nel tempo. La collezione P/E 2025 abbandona gli eccessi, mettendo in primo piano l'artigianalità, la forma e l’impeccabilità dei dettagli.

Gioielli che non sono solo accessori

Zanotti non si limita a disegnare scarpe; crea opere d’arte. Nella collezione 2025, i gioielli e le sculture in metallo non adornano semplicemente le calzature, ma ne diventano parte integrante. Ogni dettaglio è studiato per aggiungere tridimensionalità e luce. Pensiamo al fiore in metallo, ai bracciali snodati in cristallo o alle placche in oro martellato: non sono decorazioni, ma parte dell’anima stessa della scarpa.

Silhouette decise e linee scultoree

Le linee delle scarpe sono nette, definite. I tacchi block sono stabili, geometrici, mentre modelli come la mule Mya e la slingback Brendha si arricchiscono di dettagli in metallo martellato e tomaie intrecciate a mano. Ogni pezzo trasmette una sensazione di potenza e grazia. Ma Zanotti non dimentica la sensualità: sui tacchi stiletto, la forma si fa affusolata ed elegante, come nel modello Intriigo, dove mignon in pelle annodati avvolgono il piede in un gioco raffinato di seduzione.

Non solo tacchi: l’eleganza flat

La collezione non si ferma ai tacchi vertiginosi. Le proposte flat sono eleganti e perfette per ogni occasione. Le ballerine a sacchetto, morbide e avvolgenti, sono ideali per il giorno, mentre le mule ring e t-bar richiamano gli anni ‘70, con accessori in cristallo incastonato e fibbie gioiello.

Colori sofisticati e metalli preziosi

La palette cromatica della collezione riflette l’eleganza senza tempo di Zanotti: toni caldi e naturali come il nero, il cuoio e il testa di moro si uniscono ad accenti vibranti di rosso e blu. E poi ci sono i metalli: oro, argento e bronzo, ma non lucidi e perfetti, bensì vissuti, opachi, sofisticati.

L’icona che ritorna: il sandalo ring

Per celebrare il 30° anniversario del brand, Giuseppe Zanotti rivisita il suo celebre sandalo ring. Questo modello, sinonimo di eleganza senza tempo, viene proposto sia in versione flat che con un inedito tacco chunky da 90 mm, che lo proietta nel futuro mantenendo il fascino del passato.

Un nuovo approccio al lusso

“La moda sta cambiando, e le consumatrici si sono stancate di stagionalità troppo veloci e proposte sempre più effimere”, riflette Giuseppe Zanotti. “Le nostre scarpe non seguono più le mode passeggere, ma sono pensate per durare, per attraversare il tempo con la stessa bellezza con cui sono state create”.