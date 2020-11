The Milan Show-Biz

Guida Michelin 2021. Ecco tutte le stelle! A Milano stella a Aalto, mentre a Cornaredo Davide Oldani del D'O conquista la seconda stella. Sono 26 i nuovi ristoranti che prendono la stella in tutta Italia

Antonio Guida, chef del ristorante Seta Guida Michelin 2021. Ecco tutte le stelle! 66a edizione per la Guida Michelin Italia. Nonostante un anno difficile per la ristorazione il “Vangelo” della cucina di qualità ha elergito diversi riconoscimenti. Tra i nuovi premi la Stella Verde dedicata alla sostenibilità. Ecco allora i 26 nuovi ristoranti che prendono l’ambita stella 2021: Don Alfonso 1890 San Barbato(Lavello), Relais Blu, Re santi e leoni, Lorelei, Osteria del povero diavolo, Zia, Essenza, Impronta d’acqua, Borgo Sant’Anna, Aalto, Piano 35, Poggiorosso, Gabbiano 3.0, Amistà, San Brite, Senso Alfio Ghezzi al Mart, Casa Sgarra, Kitchen, Linfa, Peter Brunel Gourmet Restaurant, Prezioso, Vecchio Ristoro, Sala dei grappoli, Franco Mare, La Cru. La stella verde, dedicate alla sostenibilità ha l’aspetto di un quadrifoglio e certifica l’impegno verso l’ambiente e la collettività. Ecco i 13 chef che hanno l’hanno ottenuta: Mariangela Susigan, Alfonso ed Ernesto Iaccarino, Massimo Bottura, Caterina Ceraudo, Piergiorgio Siviero, Antonello Sardi, Pietro Leemann, Davide Oldani, Fabrizio Caponi, Igor Macchia, Norbert Niederkofler, Franco Malinverno, Roberto Tonola. Sono invece 10 i ristoranti che non la confermano: Bacco (Barletta), Il Riccio (Capri), La Corte (Follina), Mark Lanteri al Castello (Grinzane Cavour), Casa del nonno 13 (Mercato San Severino), Bye Bye Blues (Palermo), Al Feraut (Rivignano), Enoteca al parlamento Achilli (Roma), Osteria La Fontanina (Verona), Al Capriolo (Vodo Cadore). Premio Michelin chef mentor 2021 a Niko Romito, chef tre stelle Michelin del «Reale» di Castel di Sangro (L’Aquila). Ecco dunque la losta completa: Tre Stelle Alba Piazza Duomo Brusaporto Da Vittorio Castel di Sangro Reale Firenze Enoteca Pinchiorri Milano Enrico Bartolini al Mudec Modena Osteria Francescana Roma La Pergola Rubano Le Calandre Runate Dal Pescatore San Cassiano St. Hubertus Senigallia Uliassi Due Stelle N=Nuova distinzione Anacapri L'Olivo Brusciano Taverna Estia Cervere Antica Corona Reale Cesenatico Magnolia Colle di Val d'Elsa Arnolfo Concesio Miramonti l'Altro Cornaredo D'O N Firenze Santa Elisabetta N Fondotoce Piccolo Lago Gargnano Villa Feltrinelli Ghirlanda Bracali Godia Agli Amici Guarene La Madernassa Imola San Domenico Ischia daní maison Licata La Madia Lonigo La Peca Lughetto Antica Osteria Cera Marina del Cantone Quattro Passi Marina Equa Torre del Saracino Marzocca Madonnina del Pescatore Mules Gourmetstube Einhorn Milano Il Luogo di Aimo e Nadia Milano Seta by Antonio Guida Milano Vun Andrea Aprea Montemerano Caino Orta San Giulio Villa Crespi Ragusa Duomo Rivodutri La Trota Roma Il Pagliaccio Sant' Agata sui Due Golfi Don Alfonso 1890 Sarentino Terra Tirol Trenkerstube Trieste Harry's Piccolo N Venezia Glam Enrico Bartolini Verona Casa Perbellini Viareggio Il Piccolo Principe Kitchen - Como Una Stella N=Nuova distinzione Abruzzo Civitella Casanova La Bandiera Guardiagrele Villa Maiella Montepagano D.One Restaurant San Salvo Marina Al Metrò Basilicata Lavello Don Alfonso 1890 San Barbato N Matera Vitantonio Lombardo Calabria Catanzaro Abbruzzino Isola di Capo Rizzuto Pietramare Natural Food Marina di Gioiosa Ionica Gambero Rosso Santa Cristina d'Aspromonte Qafiz Strongoli Dattilo Campania Amalfi Glicine Amalfi La Caravella dal 1959 Bacoli Caracol Capaccio Osteria Arbustico Capri Le Monzù Capri Mammà Caserta Le Colonne Castellammare di Stabia Piazzetta Milù Conca dei Marini Il Refettorio Eboli Il Papavero Ischia La Tuga Lacco Ameno Indaco Maiori Il Faro di Capo d'Orso Marina del Cantone Taverna del Capitano Massa Lubrense Relais Blu N Napoli George Restaurant Napoli Il Comandante Napoli Palazzo Petrucci Napoli Veritas Nola Re Santi e Leoni N Paestum Le Trabe Pompei President Positano La Serra Positano Zass Quarto Sud Ravello Il Flauto di Pan Ravello Rossellinis Salerno Re Maurì Sant' Agnello Don Geppi Sorrento Il Buco Sorrento Lorelei N Sorrento Terrazza Bosquet Telese Krèsios Telese La Locanda del Borgo Torre del Greco Josè Restaurant - Tenuta Villa Guerra Vallesaccarda Oasis-Sapori Antichi Vico Equense Antica Osteria Nonna Rosa Vico Equense Maxi Città di San Marino San Marino Righi Emilia-Romagna Bologna I Portici Borgonovo Val Tidone La Palta Carpaneto Piacentino Nido del Picchio Castel Maggiore Iacobucci Cesenatico La Buca Codigoro La Capanna di Eraclio Codigoro La Zanzara Miramare Guido Modena L'Erba del Re Parma Inkiostro Parma Parizzi Pennabilli Il Piastrino Polesine Parmense Antica Corte Pallavicina Rimini Abocar Due Cucine Rubbianino Ca' Matilde Rubiera Arnaldo-Clinica Gastronomica San Piero in Bagno Da Gorini Sasso Marconi Marconi Savigno Trattoria da Amerigo Torriana Osteria del Povero Diavolo N Friuli-Venezia Giulia Colloredo di Monte Albano La Taverna Cormons Trattoria al Cacciatore-della Subida Dolegna del Collio L'Argine a Vencò Ruda Osteria Altran San Quirino La Primula Sappada Laite Lazio Acuto Colline Ciociare Fiumicino Il Tino Fiumicino Pascucci al Porticciolo Genazzano Aminta Resort Labico Antonello Colonna Labico Ponza Acqua Pazza Roma Acquolina Roma All'Oro Roma Aroma Roma Assaje Roma Bistrot 64 Roma Enoteca la Torre Roma Glass Hostaria Roma Idylio by Apreda Roma Il Convivio-Troiani Roma Imàgo Roma La Terrazza Roma Marco Martini Restaurant Roma Moma Roma Per Me Giulio Terrinoni Roma Pipero Roma Roma Tordomatto Roma Zia N Terracina Essenza N Trevinano La Parolina Viterbo Danilo Ciavattini Vitorchiano Casa Iozzìa Liguria Alassio Nove N Bergeggi Claudio Cavi Impronta D'Acqua N Genova The Cook Imperia Sarri Noli Il Vescovado San Remo Paolo e Barbara Lombardia Albavilla Il Cantuccio Almè Frosio Bellagio Mistral Bergamo Casual Bergamo Impronte Borgonato Due Colombe Calvisano Al Gambero Campione d'Italia Da Candida Cavernago Il Saraceno Cernobbio Materia Como I Tigli in Theoria Como Kitchen N Desenzano del Garda Esplanade Erbusco Da Nadia Fagnano Olona Acquerello Gardone Riviera Lido 84 Gargnano La Tortuga Gargnano Villa Giulia Laveno La Tavola Madesimo Il Cantinone e Sport Hotel Alpina Manerba del Garda Capriccio Mantello La Présef Milano AALTO N Milano Berton Milano Contraste Milano Cracco Milano Innocenti Evasioni Milano IT Milano Milano Iyo Milano Joia Milano L’Alchimia Milano Sadler Milano Tano Passami l'Olio Milano Viva Viviana Varese Olgiate Olona Ma.Ri.Na. Pralboino Leon d'Oro Pudiano Sedicesimo Secolo Quistello Ambasciata San Paolo d'Argon Umberto De Martino Sirmione La Rucola 2.0 Stradella Villa Naj Torno Berton al Lago Torre del Mangano Locanda Vecchia Pavia "Al Mulino" Trescore Balneario LoRo Treviglio San Martino Viganò Pierino Penati Vigevano I Castagni Villa d'Almè Osteria della Brughiera Villa di Chiavenna Lanterna Verde Marche Loreto Andreina Pesaro Nostrano Piemonte Acqui Terme I Caffi Alba Larossa Alba Locanda del Pilone Alessandria La Fermata Benevello Damiano Nigro Caluso Gardenia Canale All'Enoteca Cherasco Da Francesco Cioccaro Locanda del Sant'Uffizio-Enrico Bartolini Domodossola Atelier Isola d'Asti Il Cascinalenuovo La Morra Massimo Camia La Morra Osteria Arborina Monforte d'Alba Borgo Sant'Anna N Monforte d'Alba Fre Novara Cannavacciuolo Cafè & Bistrot Novara Tantris Orta San Giulio Locanda di Orta Pallanza Il Portale Pinerolo Zappatori Piobesi d'Alba 21.9 Pollone Il Patio Priocca Il Centro Rivoli Combal.zero San Maurizio Canavese La Credenza Santo Stefano Belbo Il Ristorante di Guido da Costigliole Serralunga d'Alba Guido Serralunga d'Alba La Rei Soriso Al Sorriso Tigliole Ca' Vittoria Torino Cannavacciuolo Bistrot Torino Carignano Torino Casa Vicina-Eataly Lingotto Torino Condividere Torino Del Cambio Torino Magorabin Torino Piano 35 N Torino Spazio7 Torino Vintage 1997 Treiso La Ciau del Tornavento Venaria Reale Dolce Stil Novo alla Reggia Vercelli Cinzia da Christian e Manuel Puglia Carovigno Già Sotto l'Arco Ceglie Messapica Antonella Ricci-Vinod Sookar Conversano Pashà Lecce Bros' Manduria Casamatta Ostuni Cielo Putignano Angelo Sabatelli Savelletri Due Camini Trani Casa Sgarra N Trani Quintessenza Sardegna Cagliari Dal Corsaro Porto Cervo ConFusion Sicilia Archi Zash Bagheria I Pupi Caltagirone Coria Catania Sapio Linguaglossa Shalai Lipari Il Cappero Malfa Signum Modica Accursio Ragusa La Fenice Ragusa Locanda Don Serafino Taormina La Capinera Taormina Otto Geleng Taormina St. George by Heinz Beck Terrasini Il Bavaglino Toscana Badiola La Trattoria Enrico Bartolini Castelnuovo Berardenga La Bottega del 30 Castelnuovo Berardenga Poggio Rosso N Castiglione d'Orcia Osteria Perillà Chiusdino Meo Modo Chiusi I Salotti Firenze Borgo San Jacopo Firenze Gucci Osteria da Massimo Bottura Firenze Il Palagio Firenze La Bottega del Buon Caffè Firenze La Leggenda dei Frati Firenze Ora d'Aria Forte dei Marmi Bistrot Forte dei Marmi Il Parco di Villa Grey Forte dei Marmi La Magnolia Forte dei Marmi Lorenzo Forte dei Marmi Lux Lucis Gaiole in Chianti Il Pievano Lamporecchio Atman a Villa Rospigliosi Lucca Giglio Marina di Bibbona La Pineta Marina di Grosseto Gabbiano 3.0 N Marina di Pietrasanta Franco Mare N Marlia Butterfly Passignano Osteria di Passignano Poggio alle Mura Sala dei Grappoli N Porto Ercole Il Pellicano San Casciano dei Bagni Ristorante Castello di Fighine San Gimignano Linfa N San Martino Il Falconiere San Piero a Sieve Virtuoso Gourmet- Tenuta le Tre Virtù Seggiano Silene Tavarnelle Val di Pesa La Torre Viareggio Lunasia Viareggio Romano Villa a Sesta L'Asinello Trentino-Alto Adige Arco Peter Brunel Ristorante Gourmet N Bozen In Viaggio - Claudio Melis Bressanone Apostelstube Castelbello Kuppelrain Cavalese El Molin Chiusa Jasmin Collepietra Astra Corvara in Badia La Stüa de Michil Dobbiaco Tilia Madonna di Campiglio Dolomieu Madonna di Campiglio Il Gallo Cedrone Madonna di Campiglio Stube Hermitage Meran Sissi Merano Prezioso N Moena Malga Panna Molini Schöneck Nova Levante Johannesstube Ortisei Anna Stuben Ravina Locanda Margon Rovereto Senso Alfio Ghezzi Mart N San Michele Zur Rose Selva di Val Gardena Alpenroyal Gourmet Tamion 'L Chimpl Tesimo Zum Löwen Tirol Culinaria im Farmerkreuz Umbria Baschi Casa Vissani Norcia Vespasia Valle d'Aosta Aosta Vecchio Ristoro N Cogne Le Petit Restaurant Courmayeur Petit Royal Veneto Altissimo Casin del Gamba Arzignano Damini Macelleria & Affini Asiago La Tana Gourmet Asiago Stube Gourmet Barbarano Vicentino Aqua Crua Bardolino La Veranda del Color Borgoricco Storie d'Amore Burano Venissa Castelfranco Veneto Feva Cavaion Veronese Oseleta Cortina d'Ampezzo SanBrite N Cortina d'Ampezzo Tivoli Malcesine Vecchia Malcesine Oderzo Gellius Pieve d'Alpago Dolada Pontelongo Lazzaro 1915 Puos d'Alpago Locanda San Lorenzo Romagnano La Cru N San Pietro in Cariano Amistà N Schio Spinechile Scorzè San Martino Venezia Il Ridotto Venezia Oro Restaurant Venezia Osteria da Fiore Venezia Quadri Verona 12 Apostoli Verona Il Desco Vicenza Matteo Grandi N