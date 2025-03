Tra Oriente e Occidente: HUI intreccia arte, moda e tradizione alla Milano Fashion Week

La nuova collezione Fall/Winter 2025 di HUI porta in passerella un viaggio nella luce, intrecciando la mitologia orientale con l’arte occidentale. Tra tessuti ricamati a mano e un’installazione immersiva, il brand celebra il valore della tradizione artigianale con un progetto di arte terapeutica che unisce generazioni e culture diverse.

Nel cuore pulsante della Milano Fashion Week, HUI presenta una collezione che è più di un semplice tributo alla bellezza: è un dialogo senza confini tra passato e futuro, Oriente e Occidente, arte e moda. La Fall/Winter 2025 del brand guidato dalla designer Zhao Huizhou si ispira al mito dell’alba e alla luce, mescolando simboli e tradizioni della cultura cinese con un’estetica contemporanea.

L’installazione "Le Guardiane della Luce"

Ma l’innovazione di HUI non si ferma alla passerella. L’installazione "Le Guardiane della Luce" trasforma lo spazio espositivo in un laboratorio artistico vivo, dove artigiane in abiti tradizionali ricamano su porcellane sotto gli occhi del pubblico. Un gesto che diventa rito collettivo, un invito a intrecciare la propria storia con quella del brand attraverso il simbolico filo rosso del destino.

La collezione esplora la bellezza della luce attraverso i dettagli: ricami Qing di sole e nuvole, broccati Bouyei e motivi Miao, ripensati con tessuti trasparenti e intrecci naturali, evocano la magia della tradizione reinterpretata con sensibilità moderna. Le tonalità luminose e i giochi di trasparenze danno vita a un guardaroba che sembra filtrare la luce, trasformandola in pura poesia tessile.

The Weaving of Light, un progetto di arte terapeutica

A completare questa narrazione senza confini, la HUI Foundation debutta a Milano con The Weaving of Light, un progetto di arte terapeutica che intreccia le vite di giovani cinesi e delle Sciure milanesi dell’associazione "Coltivare la Città". Insieme, queste due generazioni hanno lavorato alla ricostruzione simbolica di antiche porcellane attraverso la tessitura di fili rossi, unendo memoria, identità e speranza in un'opera collettiva.

"Quando le nonne italiane e i ragazzi cinesi intrecciano insieme frammenti di ceramica, la moda supera i confini nazionali e diventa un vero simbolo di integrazione culturale", afferma Zhao Huizhou. La collezione FW25 di HUI è dunque più di un’ode all’arte tessile: è un ponte tra epoche e mondi, un viaggio che parte dai villaggi del Guizhou per arrivare fino alle passerelle di Milano, portando con sé un messaggio di bellezza universale e resilienza.