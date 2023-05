Hui Zhou Zhao nuova ambasciatrice per i rapporti Milano-Shenzhen

Hui Zhou Zhao è stata insignita del ruolo di ambasciatrice per i rapporti Shenzhen Milano. La fondatrice del brand HUI e della HUI Fund of Shenzhen Women and “Children’s Development Foundation” (SZWCDF) ha ricevuto il prestigioso incarico dal “Foreign affairs office of Shenzhen Municipal People’s government”.

Un mandato che testimonia l’impegno di questi anni di Madame Zhao nel consolidare il legame culturale e commerciale tra l’Italia e la Cina.

Grazie alla sua Fondazione, l’imprenditrice è impegnata da tempo su progetti di benessere pubblico, a supporto di donne e bambini in condizioni di povertà. Collezionista d’arte e con un master conseguito al Politecnico di Milano, è anche promotrice del “Centennial Fashion Museum” dedicato alla tutela dell’artigianalità cinese.

Il brand è attualmente in fase di sviluppo sul territorio tricolore e sui mercati esteri. Recentemente è stata avviata anche HUI Milano in Corso Monforte 41, prima sede della Società sul territorio e ponte tra la penisola e il Paese del Dragone.

Chi è Hui Zhou Zhao, founder del brand HUI e della Hui Fund of Shenzhen Women and Children’s Development Foundation

