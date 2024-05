Ideathon: gli studenti per una Milano alla moda, circolare e sostenibile

“IDEATHON: #RefashioningMilan, Providing ideas to rethink Milano as a Sustainable and Circular Fashion and Design Capital” è l'iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, realizzata presso Green Media Lab, media relation e digital company certificata B Corp dal 2018 in data 10 e 11 maggio. In queste due giornate gli studenti delle università di Milano hanno avuto la possibilità di presentare i loro personali progetti e interrogarsi insieme su come trasformare Milano nella capitale della moda e del design circolare e sostenibile.

L’iniziativa si inserisce all’interno di MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), il progetto finanziato dal PNRR e sviluppato dal Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano - La Statale, che vede la collaborazione di 24 soggetti pubblici e privati, e che punta a trasformare l'area metropolitana della città in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana. Ad agire le prime mosse per questa “rivoluzione sostenibile” sono stati gli studenti, giovani talenti e appassionati di moda di tutto il mondo, che hanno avuto l'occasione di proporre diverse idee e soluzioni per ridefinire Milano "capitale della moda sostenibile e circolare", e di suggerire al Comune di Milano e al Gruppo Armani come progettare un evento durante la settimana della moda e del design basato su principi di sostenibilità, inclusività e rigenerazione urbana.

Un'iniziativa per la città a partire dalle Università

A promuovere l'iniziativa è stata l’Università Bocconi con il suo team composto da Carlo Salvato, Francesca Romana Rinaldi, Elena Scoccianti, Francesca Boni, Nicola Ruggiu, Camilla Carrara, Fahimeh Khatami. Tra i partner coinvolti ci sono anche il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Milano - La Statale. Ideathon è stato inserito, inoltre, nel palinsesto di Milano Civil Week, la settimana dell’impegno civico promossa dalla città di Milano. A sostenere il progetto, anche il Monitor For Circular Fashion SDA Bocconi – il progetto multi - stakeholder che accoglie le aziende virtuose del settore fashion promuovendo tracciabilità e trasparenza con l'obiettivo di contribuire alla transizione verso modelli di business circolari – che lo scorso 9 maggio ha visto partecipi con l’evento #ReFashion- Now gli studenti dell’Università Bocconi, i brand partner e i principali attori della filiera per promuovere proprio la circolarità.

“Il coinvolgimento delle nuove generazioni in iniziative come Ideathon è essenziale per promuovere l'innovazione e l'impegno dei giovani nel settore della moda e del design sostenibile. Gli studenti - ha commentato Francesca Romana Rinaldi, Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi-, portano con sé un entusiasmo e una prospettiva unica che può contribuire in modo significativo alla trasformazione di Milano in una capitale della moda e del design circolare e inclusivo. Il progetto è stato ideato per promuovere un cambiamento positivo nel modo in cui concepiamo e realizziamo gli eventi di moda e design." Tra i sostenitori dell’iniziativa figura anche il Gruppo Armani che offrirà al progetto vincitore la possibilità di assistere alla sfilata del brand prevista durante la Fashion Week del prossimo giugno, oltre a una visita guidata presso Armani/Silos, lo spazio espositivo permanente progettato da Giorgio Armani.

Il contest

Nello specifico gli studenti, per essere selezionati, dovevano creare una mappatura mentale di Milano sulla scorta della loro esperienza presso i quartieri della moda e del design, e in seguito spiegare tre azioni che il Comune, un marchio di fashion/design di lusso e i cittadini di Milano avrebbero potuto attuare per rendere il capoluogo lombardo una capitale del fashion e del design sostenibile e circolare. Infine, i giovani dovevano realizzare un contenuto video per i social network di modo che fosse coinvolgente e potenzialmente virale.Le domande alle quali sono stati chiamati a rispondere gli studenti sono legate invece al mondo specifico degli eventi: in che modo un brand può organizzare un evento della Fashion o Design Week che sia sostenibile, inclusivo e che porti rigenerazione urbana e, allo stesso tempo, in che modo il Comune di Milano può supportare uno svolgimento della “week” sostenibile per l’ambiente e i cittadini.

Gli studenti, divisi in gruppi, hanno avuto due giorni per sviluppare le loro idee e ordinarle in una presentazione grazie anche al supporto e alle attività di coaching di accademici ed esperti dei settori moda e design coinvolti come tutor tra i quali Camilla Carrara, Research Fellow Bocconi University - MUSA, Ludovico Dejak, Innovation Specialist B4i - Bocconi University, Gianluca Tedaldi, Junior Assistant Professor Politecnico di Milano, Silvia Gadola, Doctoral Student (PhD) Politecnico di Milano e Silvia Gambi, founder Solo Moda Sostenibile.

La giuria

Il lavoro finale è stato presentato davanti a una giuria composta da Annibale D’Elia, Director Urban Economy, Fashion and Design Comune di Milano; Carlo Salvato, Full professor of strategy & entrepreneurship Bocconi University; Claudio Rozzoni, Associate Professor Università degli Studi di Milano - La Statale; Daniela Preite, Professorof Business Administration and Accounting Università degli Studi di Milano - La Statale; Elisabetta Marafioti, Professor of Strategy Università degli Studi di Milano-Bicocca; Francesca Romana Rinaldi, Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi; Lucio Lamberti, Marketing Professor Politecnico di Milano - MUSA Spoke; Margherita Pero, MUSA Spoke 5 Coordinator – Politecnico di Milano; Matteo Ward, Co-Founder WRAD; Paola Arosio, Head of New Brands and Sustainability projects Camera Nazionale della Moda Italiana; Rossella Ravagli, Sustainability Director Gruppo Armani; Serena Pelagallo, Cohesion Policy Expert Comune di Milano; Simon Giuliani, Global Marketing Director Candiani S.p.A.; Vittorio Biondi, General Director, Programme Manager MUSA Scarl.

"GreenGlam" vince il contest

Ad aggiudicarsi la vittoria della prima edizione di IDEATHON:#Refashioning Milan è stato il progetto “GreenGlam“ con la sua proposta di organizzare due giornate di workshop dedicate all’upcycling, e di realizzare un fashion show dedicato alla presentazione della collezione di capi in denim creata durante il laboratorio, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini milanesi a pratiche di sostenibilità e circolarità.