Il giardino delle delizie di Genny: un sogno romantico per la SS 2025

Sara Cavazza immagina per la collezione Primavera/Estate 2025 di Genny un vero e proprio giardino incantato, ispirato al "Giardino delle Delizie" di Hieronymus Bosch. Ma qui, non ci sono strane creature o scene surrealiste. In questo mondo, la donna Genny si muove leggera, in una dimensione sognante dove i colori e le trasparenze rendono ogni capo romantico ma anche incredibilmente moderno.

Protagonista assoluta è l’orchidea, simbolo della Maison, che fiorisce in stampe macro e micro su trench in cotone, bluse di seta e gonne plissettate. Non è solo un decoro: l’orchidea si trasforma in un gioiello, diventa bottone o dettaglio sugli accessori, e trova la sua celebrazione in passerella attraverso la straordinaria scultura "Geography Desire" di Marc Quinn, che regala un tocco artistico a tutta la collezione.

Il tema della leggerezza è il fil rouge che lega tutti i capi. Cavazza prende pezzi classici e li stravolge con un tocco di freschezza: il tailleur diventa un pigiama a righe di cotone, lo smoking viene reinterpretato con una giacca senza maniche perfetta per il giorno o la sera, abbinata a lingerie sottile o portata direttamente a pelle. Persino i pantaloni e gli abiti in jersey sono pensati per esaltare le curve, grazie a un taglio a corsetto che modella la silhouette senza mai essere troppo rigido.

I colori sembrano uscire da una tavolozza primaverile: bianco mughetto, giallo girasole, verde fiore di giada, glicine, peonia e bougainvillea. Un vero tripudio floreale, accompagnato da perle che impreziosiscono gli abiti da sera, cadendo come gocce di rugiada su tessuti leggeri come il tulle.

Il ruolo fondamentale degli accessori

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: scarpe eleganti come slingback in raso, sandali-gabbia con strass multicolor e ballerine impreziosite da perle e strass, perfette per una donna moderna ma sempre raffinata. E poi ci sono le borse, che vanno dal secchiello alla tote, fino all’iconica Fortune bag, presentata in tre versioni: mini, medium e maxi, per accontentare ogni esigenza.

Con questa collezione la stilista non si limita a vestire una donna, ma la invita a entrare in un sogno, a passeggiare in un giardino delle delizie moderno, dove arte, femminilità e romanticismo si incontrano. Ogni capo è un invito a vivere la moda con leggerezza, eleganza e un pizzico di poesia.