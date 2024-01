Il lusso senza tempo di BILLIONAIRE

BILLIONAIRE, l'etichetta di lusso italiana sinonimo di Made in Italy ed eleganza senza tempo, ha presentato la sua nuova Collezione AI 2024/25 il 12 gennaio a Milano, nell'iconico bar dell'Hotel Principe di Savoia durante la MMFW. La collezione di questa stagione incarna lo spirito di un dandy moderno, fondendo armoniosamente palette di colori neutri con tonalità intense, dal beige tenue al marrone cioccolato e al grigio.

Per la prima volta da BILLIONAIRE, accanto a diciassette proposte di abbigliamento maschile, il marchio presenta quattro look femminili, completando la stagione con una versatilità unica e un impegno per garantire che il lusso sia uno stile di vita.

Ispirata allo stile di vita jet-setting di un uomo che si delizia nei piaceri dei viaggi globali, la Collezione Autunno di Billionaire dipinge un vivido quadro di una vita vissuta nel lusso. Che si tratti di passeggiare nell'incantevole kibbutz di Marrakesh, ammirare lo skyline mozzafiato di Londra, sorseggiare caffè a Ipanema, Rio, o crogiolarsi da Dubai ad Abu Dhabi, questa collezione riflette le esperienze di un uomo che apprezza le cose più raffinate della vita.

In questa collezione il must-have cappotto color cammello si fonde armoniosamente con completi sartoriali, creando un ensemble che riflette sia la sofisticatezza che l'avventura. L'optical jacquard 3D intreccia un tessuto di motivi intricati, apportando un tocco moderno ai design classici.

Un punto forte della collezione è il maglione a collo alto in maglia, un pezzo iconico di BILLIONAIRE che accentua la fusione tra comfort e lusso, abbinato a pantaloni larghi, l'ensemble crea una silhouette opulenta e distintiva. Un'aggiunta recente di questa stagione è la giacca trapuntata che potenzia ulteriormente l'omaggio di BILLIONAIRE al comfort nel lusso. In ogni look è incorporato uno stivaletto contemporaneo, adatto per uno stile che va dal giorno alla notte, in colori tenui.

Un pezzo eccezionale di questa stagione, che rappresenta la modernità di BILLIONAIRE, è una classica felpa bianca, monogrammata con una firma B, un leone alato che solca il capo, simboleggiando il potere. Un altro classico di BILLIONAIRE di questa stagione è una giacca di pelle unica, un omaggio al tradizionale stile italiano sartoriale, suggerendo un comfort classico. La collezione è completata dai classici smoking, un capolavoro dello stile di Billionaire per un uomo pronto per il red carpet.

BILLIONAIRE, arrivano i look distintivi per donna

In linea con la sartoria classica di BILLIONAIRE, arrivano i look distintivi per donna, composti da completi sartoriali a tre pezzi, cappotti oversize in cachemire e una palette pulita e classica. Il womenswear incluso nella collezione rappresenta BILLIONAIRE attraverso la sua atemporalità, le sue silhouette strutturate rimangono femminili ma classiche.

BILLIONAIRE, giacca da aviatore per l'uomo

Per l'uomo audace, non temeroso di spiccare tra le tendenze del cielo della moda, il pezzo forte della Collezione Autunno 24/25 di Billionaire è rappresentato dalla giacca da aviatore. Questo pezzo parla chiaro di un uomo che non è solo avanti nella moda, ma abbraccia l'emozione di superare i limiti.

La Collezione Autunno 2024-2025 di Billionaire è una testimonianza dell'impegno del marchio nel creare capi che vanno oltre la moda, diventando una parte integrante dello stile di vita di chi li indossa. Ogni pezzo emana l'essenza di un uomo che comprende che il vero lusso non riguarda solo ciò che si indossa.