In viaggio alla scoperta delle isole della Lombardia. FOTO

In viaggio alla scoperta delle isole della Lombardia

La Lombardia è una terra straordinaria, caratterizzata dalla presenza di numerosi laghi che creano un paesaggio unico e affascinante. Questa regione, ricca di acque, fiumi e specchi d'acqua, ospita anche isole meravigliose, immerse nella vegetazione, ideali per una giornata di relax diversa.

L'Isola Comacina, abitata sin dall'epoca romana

Tra queste, l’Isola Comacina, un'oasi verdeggiante nel Lago di Como, è un gioiello raggiungibile in barca da Ossuccio, nel comune di Tremezzina. Abitata fin dall'epoca romana, ospita il complesso della Basilica romanica di S. Eufemia. Particolarmente suggestivo è lo spettacolo pirotecnico sull’acqua durante la festa di San Giovanni.

L'Isola dei Cipressi, tra pavoni, gru e scoiattoli



L’isola dei Cipressi, situata nel centro del lago di Pusiano, offre invece itinerari rilassanti immersi nel verde, tra pavoni, gru, cicogne, tartarughe e scoiattoli. Un luogo perfetto per rigenerarsi a contatto con la natura.

Montisola, trekking sino al santuario

Spostandosi sul Lago d’Iseo, troviamo Montisola, resa celebre nel 2016 dall’installazione "Floating Piers" dell’artista Christo. Oggi, Montisola è un’oasi verde dove le auto sono bandite, ideale per fare trekking tra boschi e uliveti, e raggiungere il Santuario della Ceriola, situato a 600 metri d'altezza, con una vista mozzafiato sul lago.

L'Isola dei Conigli e le sue acque cristalline

Sul Lago di Garda, l’Isola di San Biagio, meglio conosciuta come Isola dei Conigli, è rinomata per i suoi prati verdi e i numerosi conigli che vi scorrazzano in libertà. È la destinazione ideale per un bagno nelle acque cristalline, prendere il sole e godere del panorama della scogliera della Rocca di Manerba. Questa isola può essere raggiunta a piedi, quando le condizioni lo permettono, attraverso una striscia di fondale che la collega alla terraferma, oppure con un servizio di taxi-boat da Porto Torchio.

L'Isolino Virginia, patrimonio mondiale Unesco

Infine, sul lago di Varese, l’Isolino Virginia è un suggestivo triangolo di terra nel Comune di Biandronno, riconosciuto come Patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011 per la sua importanza archeologica e ambientale.

Queste isole, ognuna con le proprie peculiarità, rendono i laghi della Lombardia un territorio unico, dove storia, natura e cultura si fondono armoniosamente, offrendo ai visitatori esperienze indimenticabili.