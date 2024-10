Inaugurata la nuova clinica veterinaria Arcaplanet-Mypetclinic a Milano

Arcaplanet, leader nel settore del pet-care con oltre 2,4 milioni di clienti fidelizzati, ha ufficialmente inaugurato la nuova clinica veterinaria MYPETCLINIC in viale Daniele Ranzoni 10, Milano. L'inaugurazione, svoltasi il 27 e 28 settembre, ha incluso diverse attività informative volte a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione nella salute degli animali domestici.

MYPETCLINIC è parte di un ambizioso progetto di Arcaplanet, che mira a costruire una rete di cliniche veterinarie polispecialistiche, ideate per diventare un punto di riferimento nella cura degli animali e nella tranquillità dei loro proprietari. Attualmente, il gruppo conta quattro cliniche attive in Lombardia, tra cui la struttura di Milano, con un piano di espansione che prevede l'apertura di 10 nuove cliniche all'anno nei prossimi cinque anni.

Il ruolo della prevenzione nella salute degli animali domestici

Nicolò Galante, CEO di Arcaplanet, ha spiegato che l'obiettivo di MYPETCLINIC è quello di sfruttare la forza della rete di cliniche insieme a quella commerciale di Arcaplanet per promuovere il concetto di prevenzione nella salute degli animali.

"Il progetto MYPETCLINIC nasce per utilizzare la forza di queste cliniche, combinata con quella di Arcaplanet, con l’obiettivo di promuovere il concetto di salute preventiva per gli animali domestici. Le cure veterinarie possono essere costose, e gli animali non sono in grado di dirci dove provano dolore. Per questo, la prevenzione è cruciale per evitare problemi di salute più gravi e per ridurre lo stress in famiglia quando un animale si ammala," ha affermato Galante.

Questo concetto di prevenzione sarà supportato anche nei punti vendita Arcaplanet, che sensibilizzeranno i clienti sull'importanza di effettuare controlli regolari per i loro animali.

Piani salute su misura per ogni pet

Per garantire la salute ottimale degli animali, MYPETCLINIC ha sviluppato dei piani salute personalizzati, differenziati per tipo di animale e per età, che prevedono visite e prestazioni annuali a prezzi vantaggiosi. "Partendo dalla considerazione che un animale domestico dovrebbe essere visitato almeno due volte l’anno, abbiamo elaborato dei piani salute su misura, differenziati per tipo di animale ed età. Questi piani offrono prestazioni a prezzi vantaggiosi e garantiscono ai proprietari un unico referente per la prevenzione, con una clinica pronta a intervenire nelle situazioni più complesse," ha spiegato Galante.

Questi piani, che si sviluppano nell'arco di un anno, aiutano a prevenire l'insorgenza di malattie gravi che, se scoperte in fasi avanzate, possono risultare costose e difficili da trattare. "Sappiamo che una buona prevenzione riduce l'insorgenza di patologie gravi scoperte in fase avanzata, quando è più difficile e costoso intervenire. Investire nella prevenzione permette di risparmiare e aiuta l'animale a vivere più a lungo e meglio," ha sottolineato Galante.

Servizi d'eccellenza e sinergia con Arcaplanet

Il progetto MYPETCLINIC prevede un'espansione iniziale nel Nord Italia, per poi estendersi al Centro e al resto del Paese. L’obiettivo è creare sinergie tra i punti vendita Arcaplanet e le cliniche veterinarie, come già avviene a Milano, dove la clinica e il negozio si trovano nello stesso edificio.

"Il nostro piano di sviluppo prevede un’espansione nel Nord Ovest, per poi raggiungere il Centro Italia, seguendo la diffusione della rete Arcaplanet. Anche se non sarà sempre possibile replicare il modello di Milano, dove negozio e clinica convivono nello stesso edificio, puntiamo ad aprire cliniche almeno nella stessa zona dei nostri punti vendita per sfruttare al meglio le sinergie," ha affermato Galante.

MYPETCLINIC offre un'ampia gamma di servizi veterinari, supportati da strumentazioni di ultima generazione. Tra i servizi offerti vi sono consulenze di medicina generale, pronto soccorso H24, diagnostica avanzata, chirurgia e reparti di degenza. A Milano, ad esempio, la clinica conta uno staff di circa 20 persone, tra veterinari, infermieri e personale amministrativo, che garantiscono assistenza continua e di alta qualità.

Polizze assicurative e vantaggi per i clienti

Un altro aspetto innovativo di MYPETCLINIC è la possibilità di sottoscrivere polizze assicurative sviluppate in partnership con ConTe del Gruppo Admiral, per coprire diverse necessità sanitarie degli animali domestici.

"In aggiunta ai servizi offerti, abbiamo creato una partnership con ConTe del Gruppo Admiral per offrire ai nostri clienti polizze assicurative che coprano le principali esigenze sanitarie degli animali domestici," ha spiegato Galante. "Questo permette ai proprietari di affrontare eventuali spese impreviste con maggiore tranquillità, sapendo di avere una copertura adeguata per le cure veterinarie dei loro pet."

I clienti titolari della carta fedeltà Arcaplanet possono inoltre usufruire di una prima visita veterinaria gratuita e di sconti sulle prestazioni fornite dalle cliniche. I clienti che sottoscrivono un Piano Salute riceveranno anche buoni sconto per i negozi Arcaplanet e per l’acquisto di assicurazioni sanitarie, creando un ecosistema di vantaggi integrato che mira a migliorare il benessere degli animali e a ridurre i costi per i loro proprietari.