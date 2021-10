Karl Lagerfeld incanta Parigi

KARL LAGERFELD per la collezione Primavera-Estate 2022 si ispira all’amore del grande Karl per i nuovi inizi. La collezione invoca un senso di rinnovamento e reset culturale, celebrando la vita nella sua forma più pura. Un upgrade alla circolarità del mondo, la collezione, chiamata ‘LIFE 2.0’, prende spunto dagli elementi naturali più basici: Acqua, Aria, Terra e Fuoco. Questa influenza si traduce in tutta la collezione attraverso una selezione di stampe, tessuti e colori, sempre mantenendo un’estetica rock elegante che incarna novità, fiducia in sé e soprattutto evoluzione.

La prima selezione include un’ampia gamma di modelli estivi dalle stampe vistose su eleganti look coordinati e spezzati impeccabili. Ispirato all’elemento della Terra e dell’Aria, il concept viene espresso attraverso la notevole scelta di colori e la selezione di stampe. Per lei, i pattern della stagione includono motivi floreali ispirati alla natura utilizzati su parka leggeri e abiti in seta, oltre a un’esotica stampa zebrata, proposta su una selezione di capi casual e più sofisticati.

Tra i look chiave: un cappotto sartoriale leggero color blu oltremare, mentre l’elegante pattern a monogramma KL appare su capi selezionati e pezzi coordinati. Un’elegante camicia in finta pelle con shorts abbinati, oltre a una tuta senza maniche in finta pelle, spiccano nella gamma proposta. Tecniche di ricamo e dettagli traforati appaiono su altri, con pezzi in broderie anglaise, con l’inconfondibile tocco KARL, realizzati in cotone biologico. La selezione include outerwear stagionale dal taglio impeccabile, maglieria, un trench trasformabile e dei look sartoriali adatti sia sul lavoro che in città.

Per l’uomo, completi Safari, maglieria e l’elegante monogramma dominano, anche su alcuni look gender-neutral in denim. Naturalmente, il logo figura anche in una buona parte di pezzi selezionati. Non sarebbe una collezione KARL senza una fresca interpretazione di nuovi loghi stagionali. Questa stagione viene applicato in una varietà di modi su capi in denim abbinabili, jersey casual e articoli di outerwear di forte impatto. I tessuti sostenibili e riciclati giocano un ruolo chiave nella collezione, con texture, mix di materiali e grafiche che traggono ispirazione dalle culture più disparate della terra. Stampe di piante all-over decorano camicie, t-shirt, pantaloni e outerwear, tra cui un bomber in nylon reversibile che offre due look in uno. Tra i capi faro spiccano un bomber modulare con chiusura a zip, un blazer con pince a contrasto sul revers e una tuta da ginnastica bianca e nera con dettaglio di logo imbottito.

La gamma di accessori vede alcuni nuovi gruppi allineati al tema e ai dettagli della stagione. Il gruppo K/Punched sfoggia il logo essenziale di sbieco e in un elegante design traforato, mentre la gamma K/Woven Letters implementa la scritta Karl a leggerissima raffia per creare una sensazione estiva unica in colori brillanti. Modelli iconici come K/Seven e K/Autograph vengono rispettivamente rinfrescati con una stampa zebrata e tecniche crochet che riportano naturalmente al tema di collezione LIFE 2.0.

Perfetto per le escursioni cittadine e le giornate in spiaggia, il cestino in raffia intrecciata K/Signature è la borsa estiva ideale. La linea K/Signature Soft è disponibile in una gamma di colori pop, mentre modelli selezionati sono realizzati in un morbido tessuto di jersey, una nuova proposta stagionale con un aspetto e un tocco morbidi. Disponibile in accesi colori stagionali, la tracolla K/Letters Woven conterrà tutti gli oggetti essenziali da portare con sé ogni giorno.

Questa stagione la selezione K/Saddle include modelli chiave con un punto a frusta evidente come dettaglio, mentre un’altra declinazione del denim si coordina perfettamente con la selezione di ready-to-wear.

Per l’uomo, i nuovi accessori includono la gamma K/Mesh che vede il logo coperto da una elegante mesh tecnica che dà all’intera linea un tocco utilitaristico street-style.

Il K/Monogram continua a essere una costante tra gli accessori chiave, proposto questa stagione in varie declinazioni. inoltre, il gruppo K/Otto si rifà il look con un attraente pattern jacquard d’ispirazione camouflage, mentre la selezione più sostenibile Rue St-Guillaume Nylon vede l’arrivo di un nuovo modello a tracolla. Lo stesso vale per la linea RSG Saffiano, che ora presenta su alcuni modelli un nuovo colore acceso.

La selezione di gioielli KARL LAGERFELD si arricchisce con una serie di modelli giocosi e in linea con il tema di terra della collezione LIFE 2.0. Il look generale propone una reinterpretazione raffinata dei capi chiave del guardaroba, dal forte impatto visivo. Ciò è evidente nell’uso di colori accesi, punti elaborati e tecniche di intreccio esclusive.La collezione K/Woven, come indica il nome, comprende un mix di modelli colorati caratterizzati da un meraviglioso cinturino in metallo intrecciato e la scritta KARL. La collezione include orecchini, collane e bracciali. Su alcuni modelli selezionati appaiono giocose chiusure Karl e Choupette in 3D. Sullo stesso tono, la collezione K/Braided è realizzata a partire da un materiale in corda multicolor con charm Ikonic, mentre i braccialetti estivi sono realizzati in una tecnica di intreccio e mostrano come dettaglio decorativo centrale un elemento Karl o Choupette in metallo lucido. La gamma K/Kheops è composta da pezzi di forte impatto che implementano la lettera K su una collana a maglie di catena audace e splendidi orecchini in accese tonalità di stagione.La linea K/Beads presenta una serie di collane, bracciali, anelli e orecchini in una varietà di colori, con giocosi pezzi ikonic e scritte KARL. Alcuni modelli selezionati includono pietre semi-preziose come onice, agata verde e rossa e pezzi casual in plexiglass e strass che offrono un tocco sbarazzino al gruppo.