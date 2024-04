La Lombardia sul tetto del mondo al Fuori Salone 2024

In occasione della Design Week, Piazza Città di Lombardia, che con i suoi 3800 mq è la piazza coperta più grande d’Europa, è diventata il fulcro di attività ed eventi esclusivi che rappresenteranno ai massimi livelli le eccellenze lombarde che hanno reso grande l’Italia nel mondo. Lombardia Square rientra nell’ambizioso progetto Lombardia Style promosso dall’Assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali e presentato lo scorso febbraio alla BIT di Milano: un trademark, un vero e proprio brand, fortemente voluto dalla Regione che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività made in Lombardia.

La Piramide all'Everest: il simbolo della ricerca lombarda a 5.050 metri

Fino al 21 Aprile durante il Fuori Salone, Lombardia Square ospiterà la Piramide all’Everest, un’installazione unica di 17x17x11m, prodotta interamente in Lombardia, che sarà aperta al pubblico prima di essere trasferita in Nepal, a rivestire il Laboratorio Osservatorio Piramide, portando il logo della Regione a 5.050m sul tetto del Mondo. Il laboratorio è un centro di ricerca scientifica in alta quota inaugurato nel 1990 da Ardito Desio e Agostino da Polenza, per offrire alla comunità scientifica internazionale un’opportunità unica per studiare l’ambiente, il clima, la fisiologia umana, la geologia e la tecnologia più avanzata in un'emblematica regione montana protetta.

Barbara Mazzali: "L'installazione è un esempio dell'eccellenza Made in Lombardia"

“Lombardia Square, grazie alla disponibilità del Presidente Fontana, inaugura il suo palinsesto per il Fuori salone 2024 con un progetto straordinario, la Piramide all’Everest, che – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali – rappresenta un’occasione unica per poter vedere da vicino questa struttura, prima che sull’Everest vada a rivestire l’osservatorio per consentirne la necessaria manutenzione. L’installazione è il simbolo della ricerca lombarda, un esempio concreto dell’eccellenza Made in Lombardia.” La Piramide – che è stata montata nella piazza al centro dei grattacieli della Regione - è il simbolo delle montagne di tutto il mondo e un osservatorio speciale sui cambiamenti climatici. Al suo interno sono esposti tre blocchi di ghiaccio rappresentativi delle tre tipologie dei ghiacciai alpini e himalaiani: ghiaccio pulito; ghiaccio affetto da darkening; ghiaccio coperto da detrito roccioso.

Un viaggio virtuale sul Ghiacciaio dei Forni con la Statale di Milano

Durante la settimana della design week, i blocchi sono monitorati dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano. Un’attività di glaciologia urbana pensata per sensibilizzare i visitatori sull’incremento della fusione glaciale dovuto ai cambiamenti climatici in atto. Grazie a visori OCULOS, inoltre, i visitatori possono effettuare un viaggio immersivo in video girati da UNIMI sul Ghiacciaio dei Forni durante le attività di monitoraggio e ricerca. I visitatori virtuali avranno l’impressione di essere direttamente sul ghiacciaio con i ricercatori de La Statale, per toccare con mano gli impatti del climate change sul ghiacciaio.