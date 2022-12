La milanese Negri Firman apre a Londra e Los Angeles

Negri Firman PR & Communication, la società indipendente di comunicazione globale del lusso e del lifestyle fondata nel 2008 da Silvia Negri Firman, allarga la propria presenza a livello mondiale con l'apertura di nuovi uffici a Los Angeles e Londra, che si affiancano a quelli già esistenti di New York e Milano.

A partire dal 2020 l'agenzia ha integrato la sua offerta con servizi di marketing digitale, per fornire una gamma di servizi di comunicazione a 360 gradi su tutti i punti di contatto con il trade ed i consumatori, attraverso una specializzazione continua negli ambiti della consulenza strategica, relazioni pubbliche, comunicazione, relazioni con i media, relazioni istituzionali e comunicazione corporate, eventi, creazione di contenuti, reputation management, innovazione digitale, brand marketing e performance marketing.

"Questi nuovi uffici esprimono la nostra profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti e del modo in cui la comunicazione globale si sta evolvendo e trasformando", commenta Silvia Negri Firman, aggiungendo che l'espansione è volta a rafforzare le connessioni globali dell'azienda per i suoi clienti internazionali.

Negri Firman: un approccio su misura, flessibile e dinamico

Negri Firman offre un approccio su misura, flessibile e dinamico alla definizione e all'esecuzione di strategie di comunicazione e marketing che tengano conto di un panorama in continuo mutamento, considerando le specifiche esigenze dei clienti e del loro contesto, rinunciando all'idea antiquata che una sola formula vada bene per tutti. Questi valori fondamentali sono ulteriormente rafforzati da prospettive globali, dall'esperienza e da un punto di vista orientato alle persone.

Negri Firman



"La nostra missione è costruire un'agenzia globale con un'anima"

"La nostra missione è costruire un'agenzia globale con un'anima. Fin dall'inizio, per me è stata una questione di persone, dall'esperienza con Giorgio Armani e Calvin Klein fino a Jane Goodall e Sua Santità Dalai Lama, i legami personali sono sempre stati in primo piano", ha aggiunto Silvia Negri Firman. “Con l'espansione del nostro ufficio in queste due importanti città, ci siamo concentrati sulla ricerca di partner di fiducia che condividessero i nostri valori e fossero dotati di riconosciuta professionalità ed esperienza. Nel mondo digitale in continua evoluzione, è essenziale che si continui a ridefinire il modo in cui ci si relaziona, connette e si comunica, sia a livello locale che globale, e questa è la competenza che offriamo ai nostri clienti.”

Questa espansione unisce un gruppo di esperti di tutto il mondo: Tracy Le Marquand, Managing Director dell'ufficio di Los Angeles, Catherine Bowman e Cloudia Charalambos sono Co-Managing Director dell'ufficio di Londra, Chris Constable è Managing Director di New York e Ottavio Gallone continua il suo ruolo di Managing Director a Milano.

I direttori sono affiancati da un team di manager globali specializzati nella consulenza strategica, relazioni pubbliche, nell'innovazione digitale, nell'influencer marketing e nella produzione di eventi.