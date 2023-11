Le creazioni esclusive di Maison Cilento a sostegno di Fondazione Airc

Moda e ricerca scientifica si uniscono nell’iniziativa voluta e promossa da “M. Cilento & F.llo” che giovedì 23 novembre ha aperto le porte della splendida sede milanese in via Fiori Oscuri,13, nel quartiere Brera, per presentare l’esclusiva collezione creata a sostegno di Fondazione AIRC. Un’intera giornata per scoprire le creazioni di questa storica maison della Moda Italiana e insieme raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei 6 mila ricercatori della Fondazione impegnati a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i pazienti.

L’azalea fiore simbolo di AIRC e della ricerca sui tumori che colpiscono le donne diventa così la protagonista delle sete purissime utilizzate per realizzare esclusive cravatte e preziosi twillies firmati Ugo Cilento. I prodotti della Maison sono un capolavoro indiscusso di artigianalità sartoriale riconosciuto in tutto il mondo, sono realizzati rigorosamente a mano ed esclusivamente in laboratori napoletani seguendo le regole e le proporzioni dettate dalla grande esperienza maturata in otto generazioni.

Cilento: "Un grande piacere sostenere Fondazione AIRC"

“È per me un grande piacere sostenere Fondazione AIRC e la sua nobile causa attraverso la creazione di cravatte e twillies originali – sottolinea Ugo Cilento, CEO e Direttore Creativo di Cilento 1780. Moda e ricerca hanno tanti punti in comune: richiedono grande passione, creatività, dedizione e impegno. Mi piace pensare che i nostri laboratori facciano idealmente squadra con quelli degli scienziati AIRC per contribuire a costruire un futuro sempre più libero dal cancro”.

Fondazione AIRC: "Un regalo di Natale di grande valore per la ricerca"

“Vogliamo ringraziare Ugo Cilento e tutto il suo straordinario team per il sostegno alla nostra missione - sottolinea Fondazione AIRC –. Siamo certi che moltissime persone sceglieranno questi stupendi articoli, magari già pensando a un regalo di Natale bello e di grande valore per la ricerca. Il cancro resta purtroppo un’emergenza per questo è fondamentale continuare a lavorare per garantire continuità ai nostri ricercatori. Siamo sicuri che ancora una volta i nostri sostenitori saranno al nostro fianco e risponderanno con la consueta generosità consentendoci di raccogliere importanti risorse”.

All’appuntamento milanese organizzato da Esmeralda Gnutti, Presidente AIRC Comitato Lombardia e da Roberta Buccino Grimaldi, Presidente AIRC Comitato Campania ed il padrone di casa Ugo Cilento sono intervenuti Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato AIRC, Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer AIRC, Jonas Maniaz di AIRC, Nicoletta Attolico Trivulzio Vice Presidente AIRC Comitato Lombardia, Maria Vittoria Cocozza di Montanara, Maria Teresa Viti, Alberto e Adriana Angiuoni, Mariangela Subert, Tana Ruffo di Calabria, Mario Abate, Diana Violi, Vittoria Monti, Robert Berlè, Annamaria Pignatti Morano, Beatrice Falletti, Raffaella Mioni, Giuliana Costa, Alessandro Mazzone, Andrea della Pietra, Mario Ambrosio, Raffaele Martorelli, Antonio Baldo, Valeria Eleonora Sansonetti, Alessandra Tacca, Giulia Danesi, Nicola La Gatta, Emidio della Pietra, Andrea Nicola, Valeria Bonfanti, Barbara Violi e tanti altri amici di AIRC.

Da Milano a Napoli, “M. Cilento & F.llo” lancia una vera e propria staffetta per AIRC. La presentazione a Milano segue l’appuntamento di Napoli presso la bellissima sede di Palazzo Ludolf, avvenuto sabato 18 novembre scorso. Un’altra occasione per scoprire le creazioni per AIRC e sostenere il lavoro dei suoi scienziati.