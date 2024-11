Luciano Soprani: il rilancio di un'icona della moda italiana da parte del Gruppo Sport Commerce Italia. L'intervista al Direttore Creativo del Brand Mattia Sartori

Dopo anni di stallo, Luciano Soprani torna a far parlare di sé grazie all’acquisizione da parte di un gruppo deciso a rilanciare i grandi marchi della moda italiana. Con una visione ambiziosa e un profondo rispetto per i valori originali del brand, il progetto punta alla riscoperta degli archivi storici e all’espansione del marchio nel mondo della grande distribuzione. La collaborazione con Barbara D’Urso come testimonial e nuovi progetti televisivi completano una strategia che promette di riportare Luciano Soprani nel gotha della moda internazionale.

Luciano Soprani è un marchio che ha fatto la storia della moda italiana. Come nasce l'idea di acquistarlo e qual è la vostra visione per il futuro?

Il nostro obiettivo come gruppo è quello di individuare tutti quei brand che hanno fatto la storia della moda italiana e che stanno vivendo un momento di stallo, per rilanciarli.

Il nostro DNA aziendale riguarda il settore delle calzature, ma la nostra passione per la moda ci spinge a voler ampliare i nostri orizzonti e affrontare nuove sfide con coraggio e determinazione. Stiamo quindi collaborando con licenziatari specializzati in altri settori per proporre al mercato un’offerta completa, che comprenda tutte le categorie merceologiche, e dare così completezza al progetto di rilancio.

Il marchio Solo Soprani è presente nel settore della grande distribuzione da diversi anni, prima della nostra acquisizione. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza del marchio, creando maggiore coerenza tra le diverse categorie merceologiche presenti, inserendo quelle mancanti e investendo in operazioni di marketing come la collaborazione con un testimonial e la sponsorizzazione di programmi televisivi noti.

Il progetto con il marchio Luciano Soprani è più ambizioso e al contempo rispettoso dei valori originali del brand. Ci ha convinti ad acquistarlo la presenza dell’archivio di abiti originali, preservati in maniera impeccabile fin dalla prima collezione del 1983. Proprio dall’archivio nasce l’idea del nostro progetto per rilanciare il marchio Luciano Soprani: un progetto che vuole raccontare una storia di eccellenza attraverso la riscoperta dei capi che hanno posizionato Luciano Soprani tra i grandi stilisti italiani.

Il brand Solo Soprani è distribuito nel mondo della grande distribuzione. Quali sono le sensazioni di sell-out sul mercato?

È un momento storico difficile, in cui il sell-out vive una fase di grande sfida. Ma è proprio in questi periodi che noi imprenditori dobbiamo continuare a investire e credere nei nuovi progetti. Le curve economiche cambiano: bisogna avere un obiettivo chiaro, lavorare sodo, saper attendere e raccogliere i frutti del duro lavoro in futuro.

Nello showroom avete tanti abiti iconici indossati dalle più grandi star. A quale siete più legato?

Difficile sceglierne uno: ognuno ha un’importanza unica. Sicuramente l'abito indossato da Rihanna rappresenta qualcosa di speciale. Luciano Soprani ha fatto la storia della moda, e noi vogliamo riportarlo a quel livello. Numerose dive hanno indossato le creazioni di Soprani negli anni, come Tatiana Patitz, Linda Evangelista, Jasmine Gauri e molte altre.

Una testimonial d'eccezione è Barbara D’Urso. Da dove nasce questa scelta?

Come detto in precedenza, Barbara fa parte di quell’investimento che punta a sostenere le vendite. Non abbiamo avuto dubbi: abbiamo pensato subito a lei. È una donna elegante, energica, amata dal grande pubblico, una musa perfetta per Solo Soprani. È una donna carismatica che piace a tutte le donne, perché il suo stile è sempre raffinato e il mondo femminile si riconosce spesso in lei. Dal look sportivo a quello elegante, Barbara è iconica.

Luciano Soprani fa parte di un gruppo molto più strutturato. Quali brand avete acquisito in questi anni?

Ad oggi, la nostra azienda è proprietaria, oltre che di Luciano Soprani e Solo Soprani, anche dei seguenti marchi: Cotton Belt, SAX, Americanino e Unlimited. Tutti hanno tratti distintivi unici e mercati differenti. Il nostro obiettivo è donare un sogno accessibile a tutte quelle persone che vogliono sentirsi uniche, ma che hanno un potere di acquisto più limitato. Per questo, puntare sulla grande distribuzione in questa fase iniziale è una scelta strategica.

Parlando con il vostro ufficio stampa ci ha accennato a progetti molto esclusivi. Qualche spoiler?

Sì, stiamo lavorando per rafforzare la brand awareness di tutti i nostri marchi. Uno spoiler? Presto ci vedrete in TV, ma non posso dire di più...

Se dovesse descrivere Solo Soprani con 3 aggettivi?

Charme, stile e comodità. Per noi è essenziale che una donna si senta bella e unica, ma anche a proprio agio. Per questo è fondamentale che le nostre scarpe siano comode, da poter essere indossate anche per un’intera giornata. Che sia con un tacco o in sneakers, la parola d'ordine è comodità.