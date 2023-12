Malloni, rilancio di Ixos e raddoppio del fatturato

A tu per tu con Fabio Malloni, Amministratore delegato dello storico Gruppo marchigiano e con la stilista Floriana Orsetto

Quando nasce Malloni?

Fabio Malloni. Tutto ha inizio nel 1960 come una piccola realtà imprenditoriale artigiana nel distretto della calzatura nelle Marche. Siamo un'azienda che da due generazioni produce calzature e dagli anni Duemila, attraverso i marchi Malloni e Ixos, siamo sinonimo di total look di qualità capace di coniugare eleganza, sobrietà e praticità. Abbiamo sviluppato una rete di negozi di proprietà e di vendita in Europa e nel mondo. Da sempre ci facciamo portavoce di un patrimonio di conoscenza e maestranze di eccellenza. In ogni progetto e collezione traspare tutta la qualità e la passione per il mondo della calzatura e il brand si è evoluto decennio dopo decennio fino ad acquisire un’identità completa e riconoscibile.

Il vostro punto di forza sono appunto le calzature, comode, leggere e con un occhio all’ambiente…

Floriana Orsetto. La lavorazione delle scarpe, come diceva Fabio, fa parte della nostra tradizione marchigiana. Nelle Marche si fanno le migliori scarpe al mondo. Artigianalità, qualità e uso di materie naturali, attraverso un processo produttivo ecosostenibile.

Quale il vostro stile e i colori della collezione?

Floriana Orsetto. Ci ispiriamo tantissimo all’architettura, siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali e ci caratterizziamo per i nostri tagli particolari. Decostruiamo i capi, li tagliamo e poi li ricomponiamo! Questo il nostro DNA. Siamo nati realizzando capi in total black, poi però abbiamo utilizzato diverse tonalità raffinate, quasi sempre neutre come il baby blue, il baby green e i neutri bianchi.

Quale il must have della prossima stagione e quale capo non può mancare?

Floriana Orsetto. Credo che sarà assolutamente la stagione del completo sartoriale, della giacca maschile da indossare come vuoi. Ogni donna interpreta i capi e li personalizzi facendoli diventare il suo “habitat” e quindi la giacca indossata solo col jeans va bene per un outfit informale, ma va bene anche con il pantalone sartoriale per un’immagine più elegante, perché ogni donna diventa diversa ed è se stessa quando indossa un capo Malloni o Ixos. Sicuramente il capo sartoriale è indispensabile in questo momento che sia un cappotto o una giacca.

Quale la vostra strategia commerciale?

Fabio Malloni. La maggior parte della nostra distribuzione è in Europa e qui a Milano, nel nostro showroom. Ora, con il riposizionamento su un target femminile più giovane, puntiamo a raddoppiare dal 15 al 30% la quota accessori e a sviluppare la rete commerciale, con boutique monomarca in Italia e wholesale in Europa, negli Usa e in Asia. Vorremmo raddoppiare il fatturato – oggi intorno ai 22 milioni di euro - entro il 2026. Punteremo anche sull’e-commerce, che oggi incide per il 10% delle vendite fatturato. Contemporaneamente portiamo avanti l’espansione dei negozi fisici: è pianificata l'apertura di 10 flag shop Ixos nel prossimo triennio e il potenziamento dell'wholesale.