Meliá Milano e Alviero Martini 1A Classe, un connubio di moda e ospitalità

Milano, cuore pulsante della cultura, capitale della moda e simbolo dell'ospitalità di lusso, è teatro di una nuova ed esclusiva collaborazione tra il prestigioso Meliá Milano e il marchio italiano Alviero Martini 1A Classe. L’unione di due eccellenze rappresentative dello stile e del lifestyle milanese segna un passo importante nel creare esperienze indimenticabili per viaggiatori cosmopoliti.

Situato nel cuore di un quartiere in continua evoluzione, il Meliá Milano, con la sua raffinata eleganza, rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e modernità. Questo storico hotel, parte del gruppo Meliá Hotels International, leader nel settore dell’ospitalità, si distingue per l’atmosfera accogliente e il servizio impeccabile. Dall’altra parte, Alviero Martini 1A Classe, sinonimo di stile italiano e famosa per l’iconica stampa Geo, porta con sé il fascino di un brand che da anni rappresenta il viaggiare con eleganza.

Una celebrazione esclusiva

La partnership prende vita in una cornice suggestiva: la hall del Meliá Milano si veste a festa per il Natale con un’imponente installazione. Al centro, un maestoso albero di Natale circondato da gift boxes firmate Alviero Martini 1A Classe. Questi raffinati oggetti, in perfetta sintonia con l’ambiente dell’hotel, richiamano il tema del viaggio e la cura per i dettagli che accomuna i due brand.

"Questa sinergia percorre l’esperienza del viaggiare in tutte le sue forme: da un’accoglienza di alto livello, all’offerta di accessori da viaggio per esplorare il mondo con il giusto stile", spiega Irene Ferrario, Marketing Director di Alviero Martini 1A Classe.

L’entusiasmo è condiviso da Luca Barion, General Manager del Meliá Milano: «Siamo entusiasti di questa partnership, che non solo esalta la nostra dedizione all'ospitalità di qualità, ma crea anche un dialogo continuo con la città e le sue eccellenze. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti esperienze uniche che catturino l’essenza di Milano, unendo moda, cultura e un servizio impeccabile».

Il viaggiatore come protagonista

In un’epoca in cui il viaggiatore è sempre più esigente, questa collaborazione punta a trasformare ogni soggiorno in un'esperienza unica. Meliá Milano e Alviero Martini 1A Classe non si limitano a offrire ospitalità e accessori di lusso, ma raccontano una storia, quella di Milano come crocevia di culture, idee e bellezza.

I protagonisti

Alviero Martini 1A Classe è un marchio iconico nato nel 1991 e divenuto leader nel settore della pelletteria e degli accessori di alta gamma. Con la sua celebre stampa Geo, il brand ha ampliato nel tempo il suo portfolio, includendo collezioni di abbigliamento, calzature e articoli per la casa. Il flagship store di Milano è il simbolo di un successo che abbraccia il mondo, con oltre 900 negozi multimarca e boutique in Europa, Medio Oriente e Asia.

Meliá Hotels International, fondata nel 1956, è una delle più grandi realtà alberghiere a livello globale, con oltre 400 hotel in 40 paesi. Oltre a essere un punto di riferimento per il turismo leisure, il gruppo è noto per il suo impegno verso la sostenibilità, riconosciuto come il marchio alberghiero più sostenibile d'Europa nel 2024.