MFW, l'Inno alla Natura di Canali

L’immagine di una passeggiata nella natura avvolta nella foschia invernale si fa strada nella collezione A/I 2024, ricca di tessuti materici – bouclé, alpaca, mouliné, mélange e l’iconico Double in lana o cashmere. La loro qualità tattile arricchisce caban doppiopetto e cappotti corti ma avvolgenti, la nuova Sahariana, i pantaloni sartoriali, morbidi e rilassati e gli abiti in nuance notturne, nei motivi plaid e Principe di Galles o corduroy, elementi essenziali di un nuovo outdoor tailoring. Il plaid, evocativo del viaggio nella natura, si declina nei toni del grigio scuro ed è trasversale alla collezione: diventa materia e trama, su capispalla, abiti e maglieria ma anche su accessori come mantelle e maxi-sciarpe, zaini o portamonete in pelle da indossare.

MFW, nterpretazione contemporanea dell’abito formale

L’abilità sartoriale di Canali trova la sua massima espressione nel guardaroba Double che si popola di nuovi elementi ribadendo l’autorità del marchio nell’impiego di questa tecnica per l’abbigliamento maschile. Questa complessa abilità sartoriale per dare vita a capi realizzati a mano in cachemire o lana, sfoderati con cuciture invisibili, viene ora applicata a scarpe e accessori oltre che ai capispalla, giacche-camicia e pantaloni che offrono un’interpretazione contemporanea dell’abito formale. Nell’esclusivo montgomery taupe anche gli alamari sono rivestiti in tessuto double, dimostrazione dell’impareggiabile maestria, ricerca e innovazione del marchio.

MFW, combinazione di sperimentazione e artigianalità

La morbida maglieria con pattern tricot ispirati alla natura aggiunge matericità ai look più formali, mentre sottogiacca jacquard si mescolano ai pattern plaid micro e macro di abiti rilassati, parka Double con tasche in pelle e bomber con collo in shearling. Colore d’elezione è una particolare tonalità di verde, evocazione pittorica della bruma delle giornate invernali, ispirato alla terra di origine di Canali e all’opera letteraria “Journal du voyage dans la Brianza” di Stendhal, che diventa protagonista della palette cromatica e della nuova brand identity. La collezione invernale è una combinazione di sperimentazione e artigianalità, in cui eccellenza e savoir faire, codici distintivi del brand, sono ancorati alla storia del marchio, che ha attraversato i decenni plasmando la propria definizione di eleganza e raffinatezza.