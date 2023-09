Moda, Philipp Plein festeggia i 25 anni con un mega show

Lo show di Philipp Plein è sempre il più atteso alla fashion week milanese. E anche questa volta non ha tradito le aspettative offrendo ai 5.000 intervenuti un super coloratissimo evento all’interno dell’Allianz Cloud di Piazza Stuparich. Qui l'universo di Philipp si è trasformato in un festival fatto di colori eccentrici, entusiasmo, energia per celebrare la prossima SS 24. La collezione per la prossima bella stagione include abiti sia per uomo che per donne, rivolti a persone coraggiose e audaci, a coloro che vivono la vita al limite, pieni di positività e divertimento. La donna di Plein è colorata, sensuale e leggera che cerca il divertimento ispirandosi alla popolare canzone degli anni '80 di Cyndi Lauper "Girls just wanna' have fun"!

Moda, Philipp Plein tra eleganza e audacia

In pedana ecco sfilare mini-completi e long dress ‘graffiti’, abiti taylored, denim con applicazioni di cristalli, tuxedo e tanto sparkling, blazer con applicazioni in jacquard e fiamme sui revers. Cool e vibrante. Anche l'uomo Plein è ispirato dalla stessa estetica. Vestito con abiti ispirati alla Pop Art, è caratterizzato da pattern graffiti a bolle come elemento iconico con pezzi arricchiti da stampe a fiamma rossa. Questa stagione, l'uomo di Philipp Plein esplora un intreccio di eleganza e audacia.

Moda, il Plein Festival dà il via alla stagione SS 2024

Il Plein Festival dà il via alla stagione SS 2024 con una giostra che ci porta nel vortice della celebrazione e della provocazione. L'atmosfera, accompagnata da una colonna sonora degli anni '80, interpreta perfettamente l'aspetto e il feel della collezione. La passerella si trasforma in una pista da pattinaggio, dominata da look ispirati e immersi nell'atmosfera degli anni '80. Dalle scene alla moda di Venice Beach a L.A., alle metropolitane di New York, dalle ombre dei grattacieli di tutto il mondo al distretto della moda più iconico, Milano, Plein abbraccia il mondo nello show nella collezione. L'amore di Philipp per il gioco dei colori si riflette nel suo mondo e nelle sue silhouette maximalist, create per valorizzare e abbracciare le forme maschili e femminili. La nuova frontiera del mondo di Philipp Plein ci trasporta in un'esperienza unica in cui l’artista unisce musica, moda, arte e cultura per condividere il piacere di vivere la vita a tutta velocità.