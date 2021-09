MFW, torna in presenza dal 21 al 27 la Settimana della Moda Donna

La Milano Fashion Week donna primavera estate 2022 ritorna dal 21 al 27 settembre 2021 e segna il ritorno - finalmente- agli eventi in presenza, con ben 42 sfilate dal vivo oltte a numerose presentazioni ed eventi collaterali. Questa MFW vede il ritorno in calendario di Roberto Cavalli sotto la direzione di Fausto Puglisi. Tornano anche Moncler e Hugo Boss. Tra i nuovi ingressi in calendario MM6 Maison Margiela; Luisa Spagnoli; HUI e Vitelli.

Durante la Fashion Week ci sarà anche la sfilata di Milano Moda Graduate, la manifestazione giunta alla sua settima edizione, che valorizza il talento degli studenti provenienti dalle migliori scuole di moda italiane.

Anche per questa edizione, la Camera Nazionale della Moda offre la possibilità di seguire l’evento su milanofashionweek.cameramoda.it.

Questo il programma provvisorio:

Mercoledì 22 settembre

WE ARE MADE IN ITALY (BLACK LIVES MATTER IN ITALIAN FASHION – COLLECTIVE), ore 10 – EVENTO DIGITALE

Calcaterra, ore 11

Marco Rambaldi, ore 12

Antonio Marras, ore 13 – EVENTO DIGITALE

Fendi, ore 14

Del Core, ore 15

Vivetta, ore 16

Alberta Ferretti, ore 17

N° 21, ore 18

Jill Sander, ore 19

Roberto Cavalli, ore 20

Giovedì 23 settembre

Max Mara, ore 10

Genny, ore 11

Boss, ore 12

Anteprima, ore 13 – EVENTO DIGITALE

Etro, ore 14

Drome, ore 15

Emporio Armani, ore 16. Secondo show ore 17

Daniela Gregis, ore 17

Bluemarine, ore 18

MM6 Maison Margiela, ore 19

GCDS, ore 20 – EVENTO DIGITAL

Venerdì 24 settembre

Tod’s, ore 10

Missoni, ore 11

Sportmax, ore 12

Budapest Select, ore 13

Vien, ore 14 – EVENTO DIGITALE

Prada, ore 15

Act N°1, ore 16

Sunnei, ore 17

Elisabetta Franchi, ore 18 – EVENTO DIGITALE

Vitelli, ore 19

Versace, ore 20

Sabato 25 settembre

Ports 1961, ore 10

Ermanno Scervino, ore 11

MSGM, ore 12

Moncler, ore 13

Salvatore Ferragamo, ore 14.30

Dolce e Gabbana, ore 15.30

Cividini, ore 16.30 -EVENTO DIGITALE

Philosophy di Lorenzo Serafini, ore 17

Giorgio Armani, ore 18. Secondo show ore 19

Annakiki, ore 19 – EVENTO DIGITALE

Marni, ore 20

Domenica 26 settembre

Francesca Liberatore, ore 10

Luisa Spagnoli, ore 11

Laura Biagiotti, ore 12 – EVENTO DIGITALE

Sindiso Khumalo, ore 12.30 – EVENTO DIGITALE

Onitsuka Tiger, ore 13

Dsquared2, ore 14 – EVENTO DIGITALE

Emilio Pucci, ore 15 – EVENTO DIGITALE

Shuting Qiu , ore 15.30 – EVENTO DIGITALE

Milano Moda Graduate, ore 16

Hui, ore 17

Pierre-Luis Mascia, ore 18

Philipp Plein, ore 19 – EVENTO DIGITALE

Lunedì 27 settembre

Alexandra Moura, ore 10

MÜNN, ore 11 – EVENTO DIGITALE

Lagos Space Programme, ore 12 – EVENTO DIGITALE