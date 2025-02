Milano Fashion Week, gli appuntamenti più imperdibili della settimana della moda

Dal 25 febbraio al 3 marzo, Milano si trasforma ancora una volta nella capitale mondiale della moda con la Milano Fashion Week Donna Autunno/Inverno 2025/26. Un appuntamento attesissimo che vedrà sfilare i grandi nomi del settore e accoglierà importanti debutti, anniversari iconici ed eventi esclusivi. La settimana della moda milanese non è solo una celebrazione dell’eleganza e della creatività, ma rappresenta anche un motore economico fondamentale per il settore fashion, con un impatto significativo sull’economia locale e globale.

Le strade della città si riempiono di appassionati, influencer, giornalisti e buyer internazionali pronti a scoprire le nuove tendenze del womenswear. Ogni edizione della Milano Fashion Week rappresenta un ponte tra la tradizione sartoriale italiana e l’innovazione tecnologica, con un focus crescente sulla sostenibilità e sulla sperimentazione di nuovi materiali e processi produttivi. Quest’anno, più che mai, le maison di moda si concentrano su collezioni che uniscono heritage e visione futuristica, dando vita a capi che raccontano storie di artigianalità e avanguardia.

Oltre alle sfilate, la settimana della moda offre un ampio programma di eventi collaterali che coinvolgono musei, gallerie d’arte e showroom esclusivi. Mostre, installazioni e talk con designer e critici di moda arricchiscono ulteriormente l’esperienza di chi visita Milano in questi giorni.

Fashion week, una edizione tra grandi nomi, adii e debutti

A dare il via alla kermesse sarà Gucci, che presenta la sua prima collezione dopo l'addio di Sabato De Sarno. La collezione, realizzata dall'Ufficio Creativo della maison, segna una nuova fase per il brand in attesa del nuovo direttore creativo. Tra i debutti più attesi, spiccano David Koma per Blumarine e Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti, mentre tra i grandi anniversari ci sono i 100 anni di Fendi, i 60 di K-Way e i 30 di Dsquared2.

Il calendario delle sfilate

Ecco i principali appuntamenti di questa settimana della moda:

Martedì 25 febbraio: Gucci, N°21, Alberta Ferretti, Dsquared2.

Mercoledì 26 febbraio: Jil Sander, Antonio Marras, Diesel, Marni, Fendi.

Giovedì 27 febbraio: Blumarine, Prada, Emporio Armani, MM6 Maison Margiela, Roberto Cavalli, Etro.

Venerdì 28 febbraio: Tod’s, Moschino, Sunnei, Missoni, Elisabetta Franchi, Versace.

Sabato 1° marzo: Ferrari, Ferragamo, Scervino, Bally, Dolce&Gabbana, MSGM, Fiorucci, Aniye Records, Philipp Plein.

Domenica 2 marzo: Giorgio Armani, Avavav, J. Salinas, Francesca Liberatore.

Lunedì 3 marzo: Tokyo James, Maison Nencioni, Maxivive, Jacob Cohën, Saman Loira, ViaPiave33.

Gli eventi e gli appuntamenti culturali legati alla Settimana della Moda

Oltre alle sfilate, la Milano Fashion Week ospita numerosi eventi culturali e mostre aperte al pubblico:

25 febbraio: Apertura della mostra "Io sono Leonor Fini" a Palazzo Reale e il party esclusivo "La fête secrète".

26 febbraio: Premio Maestri d’Eccellenza dedicato agli artigiani italiani.

1-2 marzo: Fashion Hub in Piazza dei Mercanti 2, con l'esposizione di giovani talenti e designer emergenti.

2 marzo: Fashion Issues alla Triennale di Milano, un progetto curato da Vanessa Friedman.

Milano, cuore pulsante della moda

"La moda non è solo stile e immagine: è industria, economia, lavoro" afferma Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Con oltre 28.000 imprese e un fatturato che supera i 26 miliardi di euro, la Lombardia si conferma protagonista assoluta del sistema moda italiano. Milano, con le sue 11.000 aziende, contribuisce per oltre il 15% del valore totale della moda italiana, dimostrando ancora una volta di essere il palcoscenico perfetto per questa straordinaria celebrazione di creatività e innovazione.

La Milano Fashion Week Donna si preannuncia quindi un evento imperdibile, tra collezioni d’alta moda, debutti rivoluzionari e una città che vive e respira moda in ogni angolo. Non resta che seguire la settimana più glamour dell’anno e scoprire le tendenze che detteranno il futuro del womenswear!