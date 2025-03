Milano Fashion Week, da Anteprima l'arte da indossare

La moda è il riflesso del tempo in cui viviamo, un linguaggio silenzioso capace di raccontare storie, emozioni, visioni. Per l’Autunno-Inverno 2025-26, Anteprima eleva questo concetto a un livello superiore grazie alla collaborazione tra la stilista Izumi Ogino e l’artista contemporaneo giapponese Izumi Kato. Il risultato? Una collezione che non si limita a vestire il corpo, ma lo trasforma in una vera e propria opera d’arte vivente.

L'arte che si fa moda

Izumi Kato è noto per le sue figure enigmatiche e primordiali, sospese tra il reale e l’onirico. La sua estetica, che fonde umano e ultraterreno, diventa il filo conduttore di una collezione che mescola moda e avanguardia artistica. I suoi tratti pittorici e scultorei prendono vita sui tessuti: volti alieni, forme ancestrali e texture materiche si traducono in maglieria tridimensionale, capispalla over e ricami astratti.

Ogni capo è concepito come un’estensione dell’universo di Kato, un esperimento estetico che si adatta a chi lo indossa, diventando qualcosa di unico e irripetibile. "Più che mai, desidero che Anteprima sia una tela per l’individualità", racconta Izumi Ogino, lasciando spazio all’interpretazione personale, proprio come avviene nell’arte.

Modern Primitive: un dialogo tra passato e futuro

Il concetto di "Modern Primitive" guida l’intera collezione: un equilibrio perfetto tra elementi grezzi e modernità, tra minimalismo e dettagli artigianali. Cashmere, mohair e velluto si alternano a fleece e nylon tecnico, creando un mix materico che stimola i sensi.

Le silhouette oversize e unisex dominano la passerella, sottolineando un nuovo linguaggio di libertà espressiva. Il maglione in misto alpaca con i motivi simbolici di Kato è un inno all’arte indossabile, mentre il cappotto effetto velluto e il blazer in lana doppia giocano con la fusione di sartorialità e sperimentazione.

Colori che raccontano emozioni

La palette cromatica è un viaggio emotivo attraverso le stagioni: dai toni caldi della terra – marroni, verdi e cammello – alle sfumature profonde di cherry lacquer e deep purple, che evocano mistero e introspezione. Tocchi di winter yellow e light pink aggiungono contrasto e dolcezza, rendendo ogni pezzo un’esperienza visiva oltre che tattile.

Quando la moda è un'opera da vivere

Questa collezione non è solo abbigliamento, ma un invito a guardare la moda con occhi nuovi. Ogni outfit è un’espressione di personalità, un manifesto di bellezza libera da schemi predefiniti. Proprio come le opere di Kato, che non impongono una narrazione ma si offrono all’interpretazione dello spettatore, così ogni creazione di Anteprima diventa un’estensione dell’identità di chi la indossa.