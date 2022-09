Milano Fashion Week: le presentazioni più convincenti

Iceberg, Borsalino, Zanotti, Yume Yume hanno illuminato la settimana della moda milanese. Sono state le loro le presentazioni più convincenti della Milano Fashion Week.

ICEBERG

Improntata a un concetto di dinamismo dell’individuo, la collezione donna di ICEBERG per la PRIMAVERA/ESTATE 2023 ha come protagonista una figura femminile in costante evoluzione. Il suo guardaroba è proiettato verso il futuro, mai statico e non si basa su codici di genere precostituiti o trend iconici del passato, bensì su un principio di assoluta unicità.

“Per me, queste collezioni parlano di persone che decidono come vogliono sentirsi, e quindi che cosa indossare”, afferma il Direttore Creativo James Long, che spiega come il percorso stilistico della donna ICEBERG nasca da una visione del “viaggiare senza spostarsi” per poi andare a esplorare una fluidità di spirito che si traduce in silhouette audaci e vivaci stampe ispirate agli anime giapponesi. Le eccentriche fantasie diventano il marchio di fabbrica dei look della stagione, che vedono ad esempio versatili parka adatti a tutti i climi inaspettatamente accostati a gonne plissé con le stesse stampe.

Fra variazioni monocromatiche di bianco e nero, tonalità verde bosco e pennellate rosso fuoco tutt’altro che scontate, la donna della Primavera/Estate ICEBERG non rinuncia al tocco romantico del rosa cipria. L’altra parola chiave del 2023 sarà luxury sportswear, con tubini rifiniti a taglio laser perfetti per le serate estive o pantaloni culotte a vita elastica per scatenarsi ai festival musicali.

Pantaloncini da calcio abbinati a décolleté a punta geometriche e calzettoni a righe. Un micro-abito in jersey con cappuccio e occhielli completato da calze coordinate e ironici tacchi a blocco chunky. Questi sono solo alcuni degli outfit che ICEBERG ha in serbo per il guardaroba femminile del prossimo anno, in un riuscitissimo mash-up tra sport e club culture.

A unire universo maschile e femminile ci pensano i look total denim, come la giacca in jeans abbinata a pantaloni baggy e modellata con un inedito taglio boxy geometrico. L’esuberante patchwork esemplifica tutta l’eccellenza del denim italiano. In passerella scendono anche il gusto sartoriale made in Italy e l’essenzialità più pura, racchiusi in maglie rétro, top cropped e con scollo a V e blazer oversize che possono sia diventare mini-abiti, sia essere portati sotto giacche a vento con cappuccio. “Nella mia collezione ci sono sempre 10 donne diverse (e 10 uomini)”, commenta Long. “Io la creo, ma poi sono le persone a decidere come interpretarla.”

BORSALINO

Natura e arte incrociano il loro cammino dando vita a una collezione di pura bellezza e autentico fascino. Spazio Cernaia è la nuova location scelta per l'evento di presentazione. Le nuove collezioni di cappelli, berretti, soft-accessories e piccola pelletteria verranno presentate in questo angolo esclusivo di Milano, n luogo unico nel suo genere, composto da un raffinato giardino di 560 mq e un open-space contemporaneo.

È una riflessione sulla primordiale bellezza della natura la nuova collezione Borsalino Primavera-Estate 2023. In un mondo ferito, il Creative Curator Giacomo Santucci sceglie di intraprendere un percorso meditativo, un viaggio di trasformazione e comunione armonica che celebra Acqua e Aria, due degli elementi naturali da cui tutto ha origine, lasciandosi ispirare dall'arte di Claude Monet e del Movimento Impressionista.

La collezione di cappelli, berretti e accessori Borsalino Primavera-Estate 2023 racconta un lusso creativo e trasversale che si nutre di ricerca continua, ispirazioni artistiche e tradizione artigiana. E un dialogo aperto e internazionale che immagina un futuro sincretico, emotivamente profondo ed esteticamente inclusivo.

Arts and Crafts I cappelli raccontano l'immediatezza e la vitalità del paesaggio naturale, evocando la meraviglia di luci e colori del creato. La bellezza mozzafiato degli scorci normanni amati da Claude Monet si traduce così in virtuosismi cromatici, effetti dégradé e sfrangiature realizzate a mano. Modello cult è il Panama Quito in paglia multicolor, proposto nelle forme Federico e Sophie: la lavorazione artigianale della materia prima dona alla texture un effetto tartan che valorizza ed esalta il talento, la bellezza e il savoir-faire.

Contemporary Inediti nastri chevron, declinati in un'ampia varietà di colori, donano eleganti effetti di luce ai cappelli in paglia ecuadoriana, rafia e papier, emblemi dell'eccellenza artigianale Borsalino. Nel tributo agli Impressionisti, non possono mancare i motivi floreali: fiordalisi, ninfee e peonie celebrano la natura attraverso applicazioni, nastri jacquard e ricami fatti a mano. Imperdibili le visiere in treccia paglia con crest d'archivio Borsalino ricamato all-over.

Street L'ispirazione della collezione contagia anche l'universo street: spazio quindi ai denim sfrangiati, proposti in diverse tonalità di colore, ai crest all-over e ai tessuti bouclé effetto tartan. Inediti patch in spugna decorano baseball-cap, bucket e cappelli a tesa larga, realizzati in cotone e lino con dettagli in pelle. Novità assoluta: i tessuti mesh per le giornate più calde.

Soft Accessories La collezione include scialli, maxistole, foulard, parei, caftani, bandane, twilly et fermacapelli realizzati in fibre tessili naturali (seta, cotone e lino). Reinterpretando i codici stilistici di stagione, i motivi chevron si sovrappongono alle lavorazioni jacquard floreali e all'iconico crest Borsalino in un'esplosione di colori e fantasie inaspettate.

Pelletteria È una collezione che celebra l'arte di viaggiare con stile, quella proposta da Borsalino per la Primavera-Estate 2023. Borse, cartelle, zaini e piccola pelletteria, realizzati artigianalmente con materie prime pregiate, esaltano i crest d'archivio Borsalino trasformandoli in pattern di inconfondibile eleganza italiana. Proposta in tre misure differenti, la borsa Demetra in paglia con manico e tracolla in pelle, si preannuncia un must di stagione.

GIUSEPPE ZANOTTI

Giuseppe Zanotti celebra la nuova stagione Primavera/Estate 2023 con una collezione femminile e consapevole. Il piede diventa un espediente da impreziosire: stili ridisegnati con nuove linee o adornati da composizioni uniche di pietre e ricami. O ancora cavigliere estreme composte da piogge di cristalli multisize che bilanciano modellerie di ispirazione classica, rinnovate dall’audacia delle suole sfilate. Immancabile il gioco degli eccessi che grazie a magici equilibri rende raffinate e armoniose anche le eccessive platform che si fondono invece con eleganti modelli.

Nei colori predomina il nero, con accenti di argento specchiato ed effetti oleografici multicolor.

La collezione uomo punta invece al comfort a tutto tondo: dai volumi ai materiali, nulla è lasciato al caso. La nuova slipper dalla forma avvolgente è leggera e morbidissima, idem per il nuovo sandalo rock-gladiator ingentilito grazie alla sua pianta generosa e alle soffici e confortevoli bombature. La sera, l’ormai classica tuxedo-loafer in vernice nero viene dissacrata da una maxi chain in oro che la trasforma in una calzatura innovativa ed esclusiva. Nel mondo sneaker, la protagonista è la nuova GZ94, una rivisitazione contemporanea della prima iconica double zip Zanotti. Il nuovo fondo e la nuova forma creano così un twist fresco e inedito per la più iconica e versatile delle sneaker Zanotti.

YUME YUME

YUME YUME ha debuttato con la collezione P/E 23 all'interno del calendario ufficiale della Milano Fashion Week con la collezione Superbloom Valley. "Vediamo il nostro debutto alla Milano Fashion Week, come un entusiasmante punto di partenza per una nuova era del marchio. Siamo molto grati di aver avuto l'opportunità di mostrare di più del nostro mondo a un pubblico più ampio e vediamo Milano come un grande palcoscenico per esprimere la nostra estetica autentica e costruire una più ampia comunità internazionale di menti creative", ha affermato Eva Korsten, il direttore creativo di Yume Yume.

"Quando arriva il sole, dopo i mesi più freddi, i fiori selvatici compaiono in luoghi inaspettati, rendendo più bella la vita strutturata dell'uomo. Luoghi normalmente grigi, scuri e rigorosamente funzionali sono abbelliti dalla natura. I semi che vengono sparsi nell'estate prima sono finalmente pronti a crescere e a brillare". Questo fenomeno botanico diventa l'ispirazione per la collezione YUME YUME SS23. La sensazione di bellezza inaspettata che delizia la nostra vita è un momento da godersi ad ogni primavera.

"Cerco sempre di esprimere il mio sentimento personale nel tema della collezione. I minuscoli fiori che appaiono sul marciapiede per trovare il modo di sbocciare mi stupiscono ogni primavera, questo è stato il punto di partenza del concept e di come ha preso vita".

La palette di colori e i materiali di YUME YUME SS23 sono scelti proprio per alleviare l'atmosfera dopo i mesi invernali più freddi, proprio come i fiori selvatici che si vedono in luoghi inaspettati ogni primavera. Colori pop e luminosi che si traducono nei colori vivaci dei fiori di campo all'interno del tema della collezione.

In un tema in continuità con le collezioni precedenti, la SS23 presenta le applicazioni di tessuti diversi e raffinati, che forniscono agli stili iconici del marchio una trama più ricca e un tocco sofisticato. La ricerca di tessuti originali e materiali innovativi porta avanti la continua ricerca del marchio a proposito di materiali sostenibili ed etici combinati con arte, artigianalità e unicità creativa. La collezione applica infatti un tessuto di lana morbida dal colore giallo brillante che dona una dimensione 3D agli stili iconici del marchio. Tra i nuovi tessuti, anche un materiale plissettato azzurro e dipinto a mano, realizzato in Italia con una speciale tecnica di tintura e che ne svela il motivo irregolare. Gli stili iconici rosa brillante e cioccolato sono realizzati con pelli vegane di alta qualità provenienti dall'Italia. Il materiale in pelle vegana color cioccolato è composto per quasi il 50% da materiali riciclati.