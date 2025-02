Milano Fashion Week, la seconda giornata tra nostalgia e innovazione

La seconda giornata della Milano Fashion Week 2025-2026 ha visto protagonisti grandi nomi della moda internazionale, con collezioni che hanno saputo coniugare nostalgia, innovazione e un'estetica senza tempo.

Luisa Beccaria: l'eleganza senza tempo della diva contemporanea

Luisa Beccaria ha presentato una collezione ispirata alle dive degli anni '50, reinterpretata con un tocco di modernità e positività. Le silhouette scultoree e i tessuti pregiati – dal tweed al velluto croccante, passando per taffetà stretch e georgette – hanno dato vita a capi sofisticati, caratterizzati da ruches e dettagli in lurex. Abiti midi in pizzo nero, bustier avvolgenti e gonne a ruota hanno riportato in passerella un'eleganza femminile e romantica.

Jil Sander: il canto del cigno di Lucie e Luke Meier

La collezione autunno-inverno di Jil Sander si è rivelata l'ultima firmata da Lucie e Luke Meier per il brand del gruppo Otb. Tra giochi di contrasti e dettagli raffinati, lo show ha espresso una tensione emotiva palpabile. Abiti con fiocchi e piume, giacche di pelle borchiate e accessori iconici hanno dipinto un'atmosfera tra il dark e il sofisticato, con un'attenzione minuziosa alla texture e alla costruzione sartoriale.

Antonio Marras: 'La bella d’Alghero' tra teatro e moda

Ispirato da un'opera lirica del 1892, Antonio Marras ha creato una collezione che mescola teatralità e sartorialità. Con Sharon Stone in prima fila, lo stilista sardo ha raccontato una storia di sensualità e tradizione attraverso abiti fascianti in tulle e voile, decorati con fiori di tessuto, inserti patch e ricami preziosi. Marras ha saputo trasportare in passerella l’essenza della bellezza nostalgica e senza tempo.

Diesel: un'installazione di graffiti senza precedenti

Diesel ha trasformato l'Allianz Cloud in un'opera d'arte urbana con tre chilometri di tessuti decorati da un collettivo globale di street artist. Lo show, ideato da Glenn Martens, ha unito street culture e moda in un’esperienza immersiva, culminata nella spettacolare scultura gonfiabile rivestita di graffiti. Una celebrazione della creatività democratica che ha ridefinito il concetto di sfilata.

Fendi: un secolo di stile e innovazione

La giornata si è conclusa con la celebrazione del centenario di Fendi, un evento che ha raccontato cinque generazioni di amore per la moda. Silvia Venturini Fendi ha reso omaggio alla storia della maison con una collezione che ha reinterpretato i codici classici del brand. Montoni, trench plissettati e cappotti maschili hanno dialogato con abiti lingerie e accessori iconici come la nuova borsa Giano. Un lungo applauso ha salutato la stilista, seguita da una grande festa con l’esibizione di Sean Paul.