Milano Fashion Week: l'uomo essenziale di Kiton

Essenzialità, questa la parola d'ordine della collezione Uomo per la prossima bella stagione di Kiton, presentata alla Milano Fashion Week con un evento top a Palazzo Clerici.

Kiton, eccellenza della sartoria italiana nel mondo, ha pensato a dei capi semplici, puliti e impeccabili per permettere all’uomo di affrontare l’estate senza tradire sé stesso. A essere centrale è appunto l’essenzialità, parametro attraverso il quale si misura il senso dell’eleganza.

L’attenzione ai dettagli e la scelta di ogni indumento per affrontare l’occasione giusta in maniera funzionale rendono, poi, l’uomo Kiton un esteta che non ha bisogno di chissà quali orpelli per farsi notare, perché la bellezza più pura risiede nelle piccole cose, in quei particolari straordinari capaci di risaltare attraverso un’evoluzione attenta e mirata.

Kiton: scelte casual ma allo stesso tempo eleganti

Al di là del suo DNA più radicato e riconoscibile, legato alla giacca classica, ai completi e alle camicie diventate ormai un marchio di fabbrica, l’azienda guarda oltre, e punta su una scelta casual ma allo stesso tempo elegante e su un elemento di continuità che unisce il passato al presente e, presto, anche al futuro: la ricerca assoluta delle materie prime. I filati più belli del mondo della maglieria, i lini e i cotoni migliori della camiceria e i nylon di derivazione giapponese realizzati con fissaggi particolari per la giubbotteria dimostrano non solo la versatilità di soluzioni adatte a qualsiasi tipo di esigenza, ma anche un’elasticità che ci ricorda che la moda è viva, affamata di novità e sfumature. In questo, l’azienda splende grazie a soluzioni e a combinazioni inedite, capaci di accontentare tutti i gusti. Dalle polo super leggere di cashmere e lino alle giacche casual portate sopra la felpa; dai giubbotti smanicati di camoscio alle maglie di lana fresca lontanissime dalla rigidità che impone la tradizione.

L'abito si trasforma. E spuntano i giubbotti di nylon

E se anche l’abito si trasforma, con giacche di jacquard leggere replicate con la cappa rovesciata e i maglioni di cotone misto a lino nei toni del beige e del verde smeraldo, ecco spuntare anche i giubbotti di nylon con l’interno di cashmere reversibile e il lino, fiore all’occhiello della collezione, combinato in diverse formule. Dalla camicia all’abito, perfetti sia per una mezza giornata in spiaggia che per un aperitivo o una cena a base di bollicine e giovialità.

Tra capi finemente lavorati, come le giacche di lino impreziosite da inserti di pelle marrone nel bavero, e l’utilizzo di ciniglie leggerissime, rasate e anch’esse decorate da inserti in pelle, nei giubbotti, sinonimo di quella precisione che l’uomo insegue e ricerca come un esploratore provetto, si inseriscono spruzzi di colore capaci di immergerci in un’estate che ha bisogno di essere respirata e accolta a pieni polmoni. Dal verde sgargiante delle polo ai disegni geometrici di arancione e di bianco che ricordano i capolavori di Paul Klee e di Philippe Malo, ecco affiorare anche un azzurro intenso, che richiama il mare e i cieli tersi d’agosto, e il rosso carminio di una giacca di lino super morbida.

Kiton: il gusto della semplicità nel guardaroba

È il gusto della semplicità a portare l’eleganza in un guardaroba: vale per le lane tecniche double degli spolverini, per la pelle morbida e sottile come la carta velina delle giacche, per il cotone croccante ed elastico dei cappotti. Finanche per le scarpe, che vanno dalle classiche espadrillas alle sneakers di tutti i colori, fino ai mocassini capresi super leggeri con il dettaglio delle cuciture a vista e ai sandali e alle ciabatte, le vere novità di questa stagione, dalla linea pulita e dal design raffinato.

E se la sera l’uomo rafforza la sua personalità con doppiopetto e smoking abbinati a dei capi più sportivi, come il giubbino di pelle e l’impermeabile reversibile, il colore esplode sia nella collezione mare, tra costumi e maglie a maniche corte nei toni del giallo e dell’arancio, e sia nelle raffinate camicie con sopra stampata la classica maiolica napoletana. Il tutto per una collezione semplice, pulita, simbolo di quella qualità e di quella ricerca che l’azienda insegue da sempre per un uomo che sa ciò che vuole essere.