Milano Moda Uomo SS25, è Valstar il brand che si rinnova con stile

Valstar è il brand milanese di moda maschile di lusso che avanza nel suo percorso nella ridefinizione dell'abbigliamento outwear tramite la ricerca della perfetta unione tra tradizione e stile dal sapore contemporaneo, rappresentativa del marchio milanese che proprio in occasione della Milano Moda Uomo, presenta la collezione Primavera-Estate 2025 con un cocktail event presso lo storico chioschetto situato all'angolo di Via Marina e Via Palestro, di fronte ai giardini di Porta Venezia.

Outwear, la proposta di Valstar per la stagione estiva

Bomber dai tessuti leggeri ma sofisticati e capispalla trucker sono le novità introdotte da Valstar per la stagione estiva: l’idea è di trasformare modelli tipicamente pensati per trascorrere del tempo fuori casa, e caratterizzati da tessuti pesanti, in modelli dai capi più leggeri come prova dell’impegno costante del brand a rinnovarsi mantenendo alto lo stile. Prendendo sempre ispirazione dal proprio patrimonio, Valstar ridisegna le silhouette dell'abbigliamento sportivo con nuove proposte che vanno dal camoscio non foderato al lino italiano, creando capispalla che siano esemplificativi di un'eleganza rilassata. La collezione presenta inoltre capispalla in nylon tinto in capo, disponibili in una palette di colori che si ispira al mondo dei college americani. Questo innovativo processo di tintura restituisce -come riporta Krystel Lowell-, nuance di colore uniche e originali che arricchiscono e donano dinamicità alla collezione estiva dello storico brand Milanese.

Primavera-Estate 2025, la collezione che si adatta al guardaroba contemporaneo

Infine, nelle collezioni di Valstar non mancano i capi che sono la perfetta espressione di versatilità e di lusso: la Primavera-Estate 2025 del brand include infatti capi in pelle double face e camoscio reversibile. Un capospalla elegante e raffinato ma, allo stesso tempo, confortevole e sportivo in grado di soddisfare le più svariate esigenze e adattarsi ai guardaroba più contemporanei.