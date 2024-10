Moda. Ballandi (Kontatto): L'evoluzione del brand verso il total look, tra innovazione e artigianalità italiana

Federico Ballandi, Amministratore Delegato di Kontatto, racconta l’evoluzione del brand da marchio di maglieria a collezione completa di abbigliamento femminile. In questa intervista ad affaritaliani.it, esplora i momenti chiave della trasformazione aziendale, il bilanciamento tra tendenze globali e Made in Italy, e il ruolo strategico del Centergross di Bologna, condividendo anche sfide e opportunità legate all’e-commerce e ai social media, e svelando la visione futura del brand: sostenibilità, innovazione.

Kontatto è nato come un marchio di maglieria, ma oggi copre un'intera gamma di abbigliamento femminile. Qual è stato il momento chiave che ha segnato questa transizione verso una collezione total look?

Il momento chiave per la nostra transizione è stato quando ci siamo resi conto che il mercato della moda stava diventando sempre più orientato verso il concetto di total look. I nostri clienti non cercavano più solo maglieria, ma volevano un’offerta completa per poter esprimere il proprio stile in modo unico, dalla testa ai piedi. Questo ci ha spinti a espandere la nostra gamma e a investire in design che coprissero tutte le categorie di abbigliamento femminile, sempre mantenendo la qualità e l’artigianalità che ci caratterizzano. Il cambiamento è stato graduale, ma cruciale per la nostra crescita e la nostra affermazione nel mercato.

La vostra azienda pone un grande accento sulla ricerca e l'adattamento alle tendenze internazionali, con scouting in città come Londra, Tokyo, e New York. Come mantenete questo approccio innovativo e come integrate le influenze globali con il Made in Italy?

Il nostro team di ricerca è costantemente in movimento, partecipando a fiere internazionali, visitando boutique d’avanguardia e osservando da vicino le strade delle principali città della moda. L’incontro tra le tendenze globali e il nostro know-how italiano è uno degli elementi che ci permette di creare collezioni che siano al contempo innovative e autentiche. L’artigianalità e la qualità del Made in Italy sono il nostro punto di forza, ma le influenze globali ci consentono di rendere i nostri capi freschi, contemporanei e adatti a una clientela internazionale. Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere fedeli alle nostre radici italiane, ma con uno sguardo aperto e dinamico sul mondo.

Il Centergross di Bologna è il cuore delle vostre operazioni. Quanto è importante questa posizione strategica per il vostro modello di business e come ha contribuito alla crescita del marchio a livello nazionale e internazionale?

Essere situati nel Centergross di Bologna è stato un vantaggio strategico enorme per Kontatto. La vicinanza ai principali snodi logistici italiani ed europei ci permette di essere agili nelle consegne e nella distribuzione dei nostri prodotti, che è fondamentale nel settore della moda. Inoltre, il Centergross è un crocevia di imprenditori, buyer e stilisti, e ci ha dato grande visibilità sia a livello nazionale che internazionale. La sua rete di contatti e la presenza di altri marchi importanti ci ha permesso di crescere e stringere partnership commerciali che hanno accelerato la nostra espansione oltre confine.

L'e-commerce e la presenza sui social media sono diventati pilastri della vostra strategia di comunicazione e vendita. Quali sono state le sfide principali nell'implementare questi canali digitali e quali opportunità avete colto grazie ad essi?

Le principali sfide che abbiamo incontrato riguardavano la creazione di una piattaforma e-commerce che fosse user-friendly e all’altezza delle aspettative dei clienti moderni, abituati a esperienze d’acquisto fluide e immediate. Inoltre, integrarsi efficacemente sui social media ha richiesto un lavoro costante di produzione di contenuti accattivanti e in linea con la nostra immagine di brand. Tuttavia, questi sforzi ci hanno ripagato con enormi opportunità: siamo riusciti a raggiungere un pubblico molto più vasto, soprattutto nelle fasce più giovani, e abbiamo potuto dialogare direttamente con i nostri clienti, raccogliendo feedback e costruendo una community attorno al brand. I social media, in particolare, ci hanno dato la possibilità di mostrare il nostro universo in tempo reale e di creare una connessione emozionale con i nostri follower.

Con 28 anni di esperienza e successi, come vede il futuro di Kontatto nei prossimi 10 anni? Quali sono le aree su cui vi state concentrando per continuare a crescere in un mercato della moda in continua evoluzione?

Il futuro di Kontatto sarà focalizzato su una maggiore sostenibilità, innovazione tecnologica e l’espansione internazionale. Stiamo investendo molto in materiali eco-friendly e processi di produzione più sostenibili, per rispondere alle crescenti richieste dei consumatori e per fare la nostra parte nella protezione del pianeta. Sul fronte dell’innovazione, stiamo esplorando nuove tecnologie per la personalizzazione dei capi e per migliorare l'esperienza del cliente, sia online che in negozio. A livello di espansione, stiamo guardando con particolare interesse ai mercati asiatici e americani, dove vediamo un grande potenziale di crescita. L’obiettivo è continuare a evolvere senza mai perdere la nostra identità, mantenendo al centro del nostro lavoro la passione per la moda e l’artigianalità Made in Italy.