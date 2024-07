Moda, calcio anni '80 e 90' per Pantofola d’Oro

Nel cuore pulsante dell’Italia, dove il calcio è molto più di un semplice sport, Pantofola d’Oro continua a scrivere la sua leggendaria storia. Con il primo drop di una serie di quattro, il brand lancia una collezione di maglie ispirate alle iconiche divise degli anni ’80 e ’90, celebrando il glorioso passato del calcio italiano con un tocco di eleganza moderna.



Questa release iniziale, composta da cinque maglie, rende omaggio ai colori di alcune delle squadre più amate del Bel Paese: Venezia, Inter, Roma, Sampdoria e Verona. Ogni maglia è un capolavoro di design, che fonde la nostalgia delle divise retrò con l'alta qualità artigianale che da sempre contraddistingue Pantofola d’Oro. "Ogni maglia è pensata per essere un simbolo di orgoglio e passione, da indossare sia dentro che fuori dal campo" ha dichiarato Kim Williams, CEO di Pantofola d’Oro. Le maglie, veri must-have per collezionisti e appassionati di moda calcistica, sono prodotte inizialmente in numero limitato e disponibili a partire da luglio esclusivamente nello store di New York, al civico 663 di Fifth Avenue e sul sito ufficiale del brand.

Moda, da Pantofola d’Oro 20 nuove maglie in arrivo

Pantofola d’Oro non si limita a una celebrazione nostalgica: questo primo drop è solo l’inizio di una serie che vedrà altre tre uscite, ciascuna dedicata a cinque nuove squadre italiane, per un totale di venti maglie che promettono di conquistare il cuore di tifosi e appassionati di moda.



Pensate per essere indossate non solo negli stadi, ma anche nella vita quotidiana, abbinate a jeans, sneakers e accessori moderni, dimostrano come lo stile calcistico possa essere integrato nella moda contemporanea. Un viaggio nel tempo che continua a far sognare generazioni di tifosi, unendo passato e presente in un connubio perfetto di passione e moda, perché indossare una maglia Pantofola d’Oro significa abbracciare un pezzo di storia e portarlo con sé, con orgoglio e stile.