Moda: da Milano a Tangeri per la Fashion Week

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Marrakech, la Maroc Fashion Week si trasferisce a Tangeri, la perla del nord, dal 29 maggio al 2 giugno 2024. Questa nuova edizione promette di essere una vera e propria ode al talento marocchino, mettendo in risalto lo splendore dell'artigianato e della moda del sud e del nord del Marocco. Tra gli eventi, laboratori di cucito condotti da maestri artigiani, la serata di gala e le sfilate mozzafiato di collezioni di stilisti marocchini e internazionali e conferenze condotte da esperti di moda e design.

La settimana della moda di Tangeri

La settimana della moda di Tangeri mira a porre il Marocco sulla mappa globale della moda, costruendo al contempo ponti culturali ed economici con città europee iconiche come Milano, Parigi e Londra. Tangeri, in quanto crocevia geografico, offre una piattaforma per un dialogo proficuo e partnership innovative.

La Città Bianca aspira a diventare un collegamento tra le culture e un polo di innovazione creativa. Immersa in una storia ricca di scambi culturali, Tangeri incarna un fascino accogliente che attrae visitatori da tutto il mondo. Questa iniziativa mira ad affermare Tangeri e la sua regione come pioniere nell'espansione del turismo culturale e della moda in Marocco. Al centro di questo approccio c'è il fermo impegno per una moda responsabile, sostenibile ed etica, che metta in mostra l'artigianato locale e le risorse naturali con rispetto e coscienza.

L'Associazione Via della Seta e Al-Andalus incarna questa fusione culturale e una visione lungimirante. Andando oltre la semplice promozione della moda, sostiene un approccio introspettivo, concentrandosi su sfide contemporanee come la sostenibilità, la conservazione dell'artigianato e l'uso giudizioso delle risorse. L'associazione invita tutti a ripensare il proprio rapporto con la moda e il pianeta. Integrando una dimensione ecologica, garantisce che la moda che emerge sia tanto esteticamente piacevole quanto eticamente irreprensibile. La settimana della moda di Tangeri è è un manifesto per un approccio ponderato e responsabile alla moda. E Tangeri, con la sua diversità culturale e la sua posizione geografica strategica, si sta dimostrando l'epicentro ideale per questa rivoluzione.

L'associazione Via della Seta e Al-Andalus

L'associazione si impegna a ridefinire la moda rendendola inclusiva, eclettica e consapevole. La sua unicità risiede nella capacità di fondere le culture, mostrare i giovani talenti e promuovere un'etica della moda attenta. Attraverso le sue diverse iniziative in tutto il mondo, come l'Oriental Fashion Show e la Morocco Fashion Week, dimostra sensibilità per le sfumature culturali che caratterizzano l'industria della moda.