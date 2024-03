Moda, ecco la capsule MoMo by Savigel

Momo by Savigel presenta “Obiettivo Alla Seconda” con il supporto di Federmoda Milano e Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Milano e offre a ragazzi giovani e neofiti del mondo del lavoro l'opportunità di esprimere e mettere in pratica le proprie abilità e visioni artistiche. Il brand con questo progetto ha coinvolto sei fotografi e sei stylist, tutti giovani e desiderosi di fare esperienza e farsi notare nel settore, accoppiati per creare una capsule collection di altrettante t-shirt. Il progetto riveste un'importanza significativa per MoMo, incarnando il messaggio che vuole diffondere: offrire ai giovani la possibilità di acquisire esperienza e arricchire il proprio curriculum in preparazione delle future opportunità lavorative.

"Obiettivo alla Seconda": il lancio della capsule

"Obiettivo alla Seconda” di Momo by Savigel, ha avuto il supporto di Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Milano e di Federmoda Milano, l’associazione del retail moda di Confcommercio Milano che parla ai giovani e che valorizza la creatività e i nuovi talenti. Venerdì 8 Marzo è stata presentata in anteprima assoluta la capsule di Momo proprio nella splendida cornice di Veranda Palazzo Castiglioni di Confcommercio. Le cover digitali e le sei relative tee sono state raccontate dal founder e direttore creativo di Momo by Savigel Simone Frulio, classe 97, che nel 2021 è stato scelto da Beppe Sala come coordinatore del network tematico “Moda & Tendenze” per la città di Milano e nel 2022 inserito da Forbes Italia tra i 100 migliori imprenditori italiani under 30 dell'anno.

Andrea Colzani: "Il progetto ha tutti gli ingredienti che mi piacciono"

All’evento è intervenuto anche il Presidente di Federmoda Milano, Andrea Colzani che con entusiasmo ha deciso di sostenere il progetto di un giovane imprenditore dell’ambito fashion: “Tutti questi elementi non potevano che trovare il mio pieno appoggio: oltre che Presidente dell’associazione del fashion retail qui in Confcommercio Milano sono stato anche Presidente dei Giovani Imprenditori e sono attualmente il Presidente della nostra scuola di formazione superiore, Formaterziario. Fashion, Giovani e Talenti: il progetto di Obiettivo alla Seconda ha tutti gli ingredienti che mi piacciono.”

La nuova “non-collezione” di MoMo

La scelta di non creare una vera e propria collezione spring/summer deriva dalla voglia di rompere ulteriormente gli schemi. Di base già MoMo non segue propriamente le stagionalità predefinite del mondo fashion. Ma in questa occasione, il brand ha deciso di fare qualcosa di ancora più particolare: realizzare 6 maglie, una completamente diversa dall’altra, con uscita singola ogni sabato della settimana a partire dal 9 marzo fino ad arrivare al 13 aprile, giorno in cui Simone e tutto il suo team sbarcheranno a Madrid in occasione di uno degli eventi streetwear più attesi in Spagna, SCRAPWORLD 2024. Così nasce questa “non-collezione” che, per oltre un mese, verrà raccontata dettaglio per dettaglio, pezzo dopo pezzo, a tutta la community di MoMo attraverso i principali profili social del brand. A fare da guida nel racconto visivo saranno le 6 cover digitali scattate da 6 fotografi emergenti con 6 stylist alle prime armi, tutti desiderosi di arricchire il proprio portfolio e farsi strada nel mondo del lavoro.