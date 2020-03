Moda, l'estate 2020 di Laura Biagiotti per ripartire

Krystel Lowell per Affaritaliani.it



Per Lavinia Biagiotti la moda e’ ”Un mestiere che insegue sempre il tempo, dove oggi è già domani e, spesso, dopodomani”. Uno sguardo al futuro poggiando la sua ricerca su quelle “gocce di bellezza” che attraverso un abito possono illuminare la giornata di ogni donna. Il risultato è un “guardaroba per sempre“ senza età, senza tempo, senza costrizioni, dove il quotidiano gesto del vestirsi diventa estremo rispetto di se stesse: opportunità e divertimento, una sorta di “body art“ leggera, inconscia (ma non incosciente!).



IL FUTURO DEL PASSATO



Il guardaroba si compone nel segno di un progetto duraturo all’insegna della leggerezza, della freschezza, dell’elegante educazione e del rispetto della propria storia e della propria cultura.

Il tradizionale bianco si sfuma nei colori tenui e iridescenti dell’alba, il logo diventa segno grafico e si assottiglia fino a diventare una riga sottile che riprende il leit-motiv della collezione. Righe e distese di fiori si alternano sui confortevoli completi pijama, sulle tute, sui donanti pantaloni a vita alta, sulle giacche di lino strutturate ma leggere ed oversize. Il denim porta un messaggio di naturale savoir-faire: forme iper-femminili e tele morbidissime, in una palette che va dal bianco-Biagiotti al blue jeans passando per vibranti tinte pastello. Chiffon per quello che è ormai un classico, come la bambola, qualche fiore qua e là, senza effetti iperdecorati. A dialogare con il filo bianco degli spolverini e dell’abitino polo che richiama la passione per lo sport, altro punto fermo della griffe. Fiocchi micro, da applicare sui capelli fino al macro motivo che diventa un corpetto e persino nei sandali, a richiamare il gesto, molto femminile, dell’attenzione della cura di sè, con un filo di seduzione. Un fiocco che somiglia al segno di infinito: forever.