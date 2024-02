Moda, Luigi Fila (Valstar): "Ecco la nostra strategia per il futuro"

A tu per tu con Luigi Fila, il Direttore creativo del brand milanese Valstar, marchio celebre per aver vestito con il suo “Valstarino” star del calibro di Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, Marlon Brando, Eric Clapton e Madonna.

Direttore, ci parli di Valstar…

Ci siamo innamorati immediatamente di Valstar perché è un marchio con una storia quasi centenaria, con un legame molto forte con Milano ed in più è un bellissimo prodotto.

Qual è il vostro mercato principale?

Oggi noi fatturiamo l'85% fuori dall'Italia. Il nostro primo mercato B2B è l'Asia con Cina, Taiwan, Hong Kong, Corea e Giappone. Per quanto riguarda invece il retail e l’online -per noi è molto importante - il primo mercato sono gli Stati Uniti.

Qual è il trend delle vostre collezioni?

La caratteristica di Valstar è quella di essere un capo evergreen. Evitiamo quindi i trend, ma cerchiamo di realizzare un prodotto “senza tempo”, che va bene oggi, tra cinque anni, tra 10 anni… Per Valstar c'è un ritorno alla vera qualità dei contenuti, a meno comunicazione e più sostanza.

Dove vengono prodotti i capi?

La manifattura dei nostri prodotti è italiana e rispettiamo i criteri di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Ci concentriamo sulle materie prime. I nostri pellami sono certificati da LWG (La certificazione LWG, acronimo di Leather Working Group, è la prima attestazione ambientale a livello mondiale per l'industria manifatturiera della pelle. Viene rilasciata dall’omonima organizzazione no profit, con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale del settore della pelle).

La nostra filiera è corta e vogliamo evitare l'obsolescenza, creando dei capi che in primo luogo abbiano una qualità che gli permetta di durare molto a lungo e con uno stile sempre attuale.

Prospettive e progetti futuri?

Abbiamo aperto in piena pandemia il nostro primo punto flagship store a Milano in via Brera. Siamo molto soddisfatti e a breve vorremmo replicare il progetto anche in un’altra capitale europea. Crediamo molto nell’e-commerce che sta crescendo bene. Nel 2023 abbiamo avuto un incremento su questo canale di ben il 50%. Per questo motivo ci stiamo strutturando in house, con un team dedicato.

Due parole sulla collezione per il prossimo autunno/inverno…

La collezione Autunno/Inverno 2024 di Valstar è un viaggio affascinante attraverso l'evoluzione dell'abbigliamento maschile, dove la resistenza e la robustezza dei capi di un tempo incontra la raffinatezza contemporanea. Traendo ispirazione da diverse influenze, tra cui l'America, l'estetica militare e la sartoria classica, la collezione ridefinisce questi capi senza tempo con un tocco più moderno.

La caratteristica principale della collezione è la vestibilità delicatamente oversize, che offre una silhouette più rilassata e confortevole senza compromettere lo stile. Questa reinterpretazione dà nuova vita all'abbigliamento maschile tradizionale. I materiali pregiati sono il focus della collezione: il camelhair casentino, il cashmere e l'alpaca portano in primo piano il calore e l'opulenza. I cappotti in morbido shearling emanano un senso di eleganza e comfort, mentre le giacche in pelle scamosciata ultraleggera con imbottitura in piuma d'oca offrono un tocco di modernità e funzionalità.

La collezione Autunno/Inverno 2024 di Valstar racchiude l'essenza della re-immaginazione dell'abbigliamento maschile, unendo perfettamente il passato con il presente e dando vita a una narrazione della moda tanto intramontabile quanto contemporanea. È una collezione che celebra l'eredità dell'abbigliamento maschile, spingendosi oltre i confini e ridefinendo i classici.