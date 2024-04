Moda: L'ode di Antonio Riva al Sol Levante

La collezione di abiti da sposa Antonio Riva 2025, chiamata “Ikebana”, si ispira alla grazia e all'eleganza delle tradizioni giapponesi. Presentata durante la Milano Bridal Week presso lo storico Atelier di Corso Venezia 44 a Milano, questa nuova linea incarna un perfetto equilibrio di proporzioni, colori e texture. La collezione “Ikebana” si distingue per la sua poesia e visionarietà, con dettagli come fiori delicati che sbocciano sul tulle, pennellate di colore materico e tessuti mikado lucenti che accarezzano la pelle. Ogni abito riflette un'attenta ricerca su tessuti e strutture, con volumi che richiamano le forme sinuose dei fiori e movimenti curvilinei delle rouches e dei fiocchi. Il tessuto mikado, protagonista della collezione, dona un'eleganza strutturata e luminosa alla sposa, sia in versione classica che contemporanea con profili neri che enfatizzano le forme sinuose. Ricami e pizzi floreali aggiungono ulteriore fascino ai capi. Una novità intrigante della collezione sono gli abiti decorati con pennellate di colore bianco che creano bouquet di fiori su gonne e corpetti, mentre accessori e dettagli completano un look sposa romantico e creativo.