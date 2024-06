Moda uomo, ritorno al futuro per KB HONG

Passato e presente si intrecciano, creando insieme un nuovo futuro nella collezione per la prossima p/e di KB HONG, presentata per il quinto anno consecutivo alla Milano Fashion Week. Una proposta, quella del brand cinese, che vede protagoniste l’eleganza e la poesia che attraverso gli occhi di un uomo dall’animo gentile, scrutano armoniosamente il trascorrere del tempo.L’uomo KB HONG è infatti un osservatore, fiero e conscio del proprio vissuto e delle proprie tradizioni ma affascinato e incuriosito dal futuro. Riesce così ad esplorare attitudini differenti, a trovare nuove ispirazioni, sempre restando fedele alla sua essenza. Le sue sono sperimentazioni che rafforzano il suo essere, la sua identità, come quando riprende i codici eleganti tradizionali del costume orientale e li rivisita in look dal gusto occidentale. Così gli iconici revers asimmetrici, con particolari sovrapposizioni e inusuali costruzioni, diventano le nuove giacche sovrapposte che richiamano lo stile orientale, da abbinare a pantaloni ampi, talvolta vere e proprie gonne con pannelli ispirate ad antichi costumi dei guerrieri imperiali della dinastia Han fu. L’eleganza orientale si fonde a quella occidentale con naturalezza anche nei capispalla, che hanno bordi impunturati come cinture, volumi over size e vestibilità confortevoli. La lana, la seta ma anche il cotone battuto o le fibre tecniche mischiate a quelle naturali donano lucentezza ai capi, esaltati da grafiche o combinazioni inusuali: il blazer presenta la schiena di una camicia, la camicia stessa è stampata all over con un grande disegno floreale piazzato, gli jacquard floreali sfumano come tele astratte.

Senso di libertà, che affonda nel passato per vivere nel presente

Un’idea di purezza e nobiltà esaltata dalle orchidee schizzate come bozzetti su tele bianche e da mitologici uccelli dalle grandi ali rappresentati tra stampe e preziosi jacquard, tra toni di nero e il verde giada, il nero con il giallo Ambra, i colori avorio e tocchi caldi di beige, rosa corallo fino a sfumature di rubino. Dettagli architettonici, cornici e lavorazioni rubate da antiche costruzioni orientali contribuiscono a trasmettere un rassicurante senso di libertà, che affonda nel passato per vivere nel presente e immaginare, insieme, un nuovo futuro.L’estetica orientale di KB HONG ha appena debuttato alla 106ma edizione di Pitti Uomo - andata in scena a Firenze dall’11 al 14 giugno scorso - in cui ha presentato due differenti collezioni, la FW 24/25 e la SS25, caratterizzate dalla sua estetica orientale riletta in chiave contemporanea e tradotte in un ready to wear agile e urbano.