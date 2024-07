Moda, viaggio a Portofino per Brett Johnson

Per la prossima primavera-estate Brett Johnson ha immaginato una vacanza esclusiva a Portofino. Luogo simbolo della bellezza mediterranea e sinonimo di eleganza e dolce vita, il suggestivo borgo di mare fa da cornice ideale per un guardaroba casual chic raffinatissimo e dall’attitude rilassata.

Il designer ha scelto di partire proprio dalla distintiva palette di Portofino: i colori delle caratteristiche abitazioni che si affacciano sul porticciolo, le gradazioni dei ciottoli usati per il selciato della piazzetta, le sfumature di blu del mare e del cielo limpido, la rigogliosa vegetazione della collina che sovrasta e abbraccia il paese.

Nuance sofisticate che vengono proposte sui capi con un effetto quasi acquarellato, a evocare la sensazione di un paesaggio che si specchia sulla baia.

Brett Johnson ha pensato per la prossima stagione primavera-estate a un guardaroba dall’eleganza tranquilla, leggerissimo sia nei materiali che nelle costruzioni.

I capispalla in suede hanno un touch quasi setoso, le camicie e i cardigan in cashmere double sono impalpabili, il jersey è morbidissimo su giacche e bermuda, i pantaloni chino sono in soffice cotton silk, abiti e camicie sono in puro lino. Ultra leggeri i filati della maglieria, dalla mischia cashmere-seta-canapa al seta-lino.

Tutto è espressione della massima qualità sia nella scelta dei tessuti che delle lavorazioni. Le giacche in pelle plongée, reversibili, sono realizzate all’interno in lino o in tessuto tecnico antipioggia. Le fodere interne sono in cupro. La maglieria è in doppia frontura per bomber, shirt jacket e cardigan.

Mai come in questa stagione la ricerca sui dettagli rende ogni capo preziosissimo. Le zip in bagno di palladio, i bottoni in vero corno, le coulisse cerate, le imbottiture a rilievo, i ricami nei sottocolli dell’outerwear.

Brett Johnson ha voluto estremizzare la cura sartoriale anche sui capi più informali, realizzando un concetto di total look destrutturato, dal confort contemporaneo, sempre lussuoso, anche negli accessori. Le scarpe riprendono i colori e i materiali degli abiti. Novità, la rilettura della espadrillas in versione mocassino in suede.

Brett Johnson con questa collezione continua a innovare, rimanendo fedele ai propri valori, i codici del quiet luxury contemporaneo.