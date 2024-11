Moirè Gallery Milano si trasferisce in Borgospesso e inaugura la mostra "Adagio"

La Moiré Gallery Milano, rinomata galleria e concept store che unisce arte, moda e design, ha un nuovo indirizzo: da Via Borgonuovo si trasferisce in Via Borgospesso 18, nel cuore pulsante del Quadrilatero della moda. La nuova location, elegante e signorile, accoglie il visitatore in un’atmosfera unica che invita alla scoperta e alla lentezza, un vero lusso nella frenesia della vita contemporanea.

Per celebrare l’apertura, Moiré Gallery inaugura la mostra “Adagio”, un tributo al valore del tempo lento, essenziale per cogliere e apprezzare appieno la bellezza delle opere esposte. Il concept di “Adagio” è un invito a rallentare, un’esperienza che incoraggia a concedersi il tempo per assaporare l’arte e l’estetica in tutte le sue sfumature.

Tahoun: "Apro una nuova sede ma la filosofia rimane la stessa"

“Apro una nuova sede, ma la filosofia rimane la stessa", spiega Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice della Moiré Gallery Milano. "Il nostro intento è offrire un’esperienza di shopping immersiva e sofisticata, un luogo dove rallentare e scoprire storie che ciascun pezzo racconta. Anche in questa nuova sede, proponiamo un ambiente intimo e su misura, dove arte, moda e design dialogano tra loro, selezionati con cura e ricerca continua”.

“Il nuovo spazio, di cinquanta metri quadrati, si presenta come una tela su cui emergono le opere esposte. Le pareti écru, neutre e luminose, fanno da sfondo a pezzi unici di arte, design e moda, esaltando ogni elemento e creando un’atmosfera accogliente e avvolgente. Un ambiente volutamente essenziale per permettere alle opere di risaltare, offrendo ai nostri visitatori un’esperienza di pura eleganza e sofisticazione”.

L'esposizione "Adagio" accompagna l'apertura di Moiré Gallery in via Borgospesso

L’apertura di Moiré Gallery in via Borgospesso è accompagnata dall’esposizione “Adagio”, che celebra la bellezza del tempo lento. Come spiega la curatrice Tahoun: «Per apprezzare appieno un’opera d’arte, capirne la storia, e goderne della bellezza, serve del tempo, quel tempo che oggi rappresenta un vero lusso. ‘Adagio’ è un inno alla lentezza, alla scoperta del dettaglio, e al desiderio di lasciarsi ispirare dalla bellezza nelle sue molteplici espressioni.»

Moiré Gallery è un luogo di meraviglia, dove si intrecciano arte, moda e design in un concerto armonico di opere uniche e oggetti esclusivi. Il concept store, diretto da Ouafa Lotfi Tahoun, offre un dialogo dinamico e raffinato tra opere di artisti affermati ed emergenti, oggetti di modernariato e antiquariato, edizioni limitate e pezzi iconici di moda e design. In questo ambiente poliedrico e curato nei minimi dettagli, l’offerta si rivolge a un pubblico cosmopolita, sensibile alla bellezza e all’innovazione.