Oratio presenta la collezione autunno-inverno 24/25 con Vinicio Marchioni

Oratio presenta la collezione A-I 24/25 con Vinicio Marchioni

Al debutto della settimana della Moda Maschile, il luxury brand Oratio ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2024 nel nuovo spazio nel cuore del Quadrilatero, in Via Santo Spirito 22. Per l’occasione il celebre attore Vinicio Marchioni, forte del successo del film, record di incassi, ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, ha partecipato all’evento indossando un total look Oratio.

L'uomo Oratio, tra artigianalità e assoluta qualità

La collezione, per il prossimo inverno, esprime al meglio l’artigianalità e la ricerca assoluta di qualità nei tessuti e nelle lavorazioni portata avanti da Oratio; fibre nobili e lussuose nei toni naturali che si intrecciano perfettamente ad una lettura contemporanea dello stile maschile. La visione di Oratio si concentra su un uomo raffinato che ricerca per il suo look un nuovo connubio tra stile, performance ed intrinseca preziosità.

Non solo moda: il progetto fotografo di Scott Schuman

In occasione della presentazione, Oratio ha svelato i ritratti realizzati celebre fotografo americano Scott Schuman (The Sartorialist) che ha immortalato attraverso il suo obiettivo uomini di età e professioni differenti – artisti, creativi, manager e imprenditori – trovando un punto d’incontro nell’espressione di uno stile che è il riflesso spontaneo e disinvolto della storia, delle passioni e delle esperienze di ciascuno. Un progetto fotografico che esplora l’evoluzione dello stile e che racconta il punto di vista di Oratio sullo stile maschile. Presenti all’evento, alcuni dei volti che il fotografo americano ha immortalato, tra questi il talent scout e model agent Piero Piazzi, l’artista e scultore Gianluca Pacchioni, l’imprenditore Marco Calzoni e i manager Alessandro Maria Ferreri e Ferdinand Droulers.