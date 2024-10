Philipp Plein celebra il lancio di NO LIMIT$ PLATINUM

In occasione del prestigioso TFWA nel Sud della Francia, il celebre stilista tedesco Philipp Plein ha ospitato un evento esclusivo presso la sua villa "La Jungle Du Roi" a Cannes. Il cocktail ha segnato il lancio di NO LIMIT$ PLATINUM, il quarto profumo della sua rinomata collezione di fragranze "No Limit$", oltre alla presentazione della collezione SM24 in collaborazione con De Rigo e del Crypto King con TIMEX. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Antoine Constantin, Jonathan Germain e Danielle Lazenis.

NO LIMIT$ PLATINUM: L'ebbrezza dell'infinito

L'inarrestabile creatività di Philipp Plein colpisce ancora con il lancio di NO LIMIT$ PLATINUM, una nuova fragranza audace che si aggiunge alla celebre collezione. Questo profumo, racchiuso nell’iconico flacone a forma di carta di credito trilione di dollari, rappresenta una perfetta combinazione di forza, determinazione, desiderio e seduzione. Con questa nuova aggiunta, Plein ridefinisce la moderna mascolinità.

La carta di credito simbolo della fragranza è ora in platino, uno dei metalli più rari e preziosi al mondo, e rappresenta l'accesso a un mondo di prestigio, potere e successo. Il "Platinum Man" è l'uomo che possiede tutto: denaro, potere, e vive per sensazioni intense, tutte racchiuse in questo nuovo eau de parfum.

La fragranza è stata creata in collaborazione con il maestro profumiere Alberto Morillas, uno dei nomi più prestigiosi nel mondo della profumeria, ed esprime l'essenza della mascolinità pura: esplosiva, sicura e irresistibilmente seduttiva.

Una narrazione olfattiva di successo

Immaginate una città illuminata da sfumature d'argento e acciaio. L'atmosfera è carica di adrenalina. È qui che si muove l'uomo Platinum: misterioso e sicuro di sé, emana un'aura elettrizzante che cattura tutto ciò che lo circonda. Il suo sguardo, colpito da una luce al platino, riflette la ricerca di nuove sensazioni, sempre più intense. Un incontro fugace con uno sguardo femminile cambia tutto: un desiderio elettrizzante si accende, trasformando il momento in una corsa all'infinito. NO LIMIT$ PLATINUM racchiude in sé la spinta del successo, della passione e del potere, creando un'emozione concentrata in un profumo che è allo stesso tempo seduttivo e irresistibilmente avvincente.

Note olfattive: un viaggio seduttivo in tre atti

La fragranza NO LIMIT$ PLATINUM, creata da Alberto Morillas, si sviluppa in tre fasi perfettamente armonizzate: Adrenalina: un’esplosione di mandarino, calone e aldeidi che risveglia i sensi. Fiducia: nel cuore, l’audacia della salvia sclarea e del pino argentato, bilanciata dalle sfumature sensuali della lavanda. Dipendenza: calde note di muschio, ambrox e patchouli che avvolgono in una scia irresistibile.

Il packaging: lusso e potenza

L'iconico flacone a forma di carta di credito, rivestito in platino lucido, è impreziosito dal simbolo di trilione di dollari e da un chip che rappresenta l'accesso alla fragranza e allo stile di vita "No Limit$". La confezione esterna in platino e grigio riflette i codici maschili distintivi del marchio Philipp Plein.