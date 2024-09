Philipp Plein, il Re Mida della moda sfila nel suo Plein Hotel



In un evento che ha catturato l’attenzione di critici e appassionati di moda, PHILIPP PLEIN, il “Re Mida” del fashion, ha presentato la sua attesissima collezione Primavera/Estate 2025 presso il ‘The Plein Hotel’ di Milano. Situato in via Manin, The Plein Hotel rappresenta l'esordio del designer tedesco nel settore dell'hotellerie di lusso. "Questo è un sogno che finalmente si avvera," ha dichiarato Plein, accogliendo i suoi ospiti in un ambiente di marmo, cristalli e specchi. "Abbiamo lavorato a questo progetto per sei anni, con un numero significativo di persone coinvolte".

Varietà e approccio sartoriale per la collazione SS25 di Plein

La collezione SS25 si distingue per la sua varietà e il suo approccio sartoriale, caratterizzata da toni chiari come grigio, bianco e sparkling. Sul catwalk si sono visti completi formali per il giorno, look audaci come minigonne abbinate a bomber e occhiali da vista, blazer decorati con micro cristalli e abiti di paillettes bianche. Non mancano tailleur con maxi bottoni dorati, completi in tweed bon ton, varsity jacket e denim spalmato su trench e giubbotti sfilacciati. A completare i look, occhiali futuristici e tocchi di nero.





"E’ una collezione sexy, elegante e divertente," ha raccontato Plein. "È molto sartoriale e include diverse dinner jacket, perfette per essere indossate nel nostro hotel. Ma è anche un massimalismo alla Philipp Plein. Questa collezione è molto contemporanea e moderna." Con la sua capacità di innovare costantemente, il designer sottolinea l'importanza di evolversi nella moda: "Oggi devi cambiare ogni stagione, altrimenti muori. E noi facciamo questo da 26 anni, sempre cambiando".

La collezione Philipp Plein SS25 sarà presto disponibile in boutique selezionate e online.

Una celebrazione della moda promossa con l'hashtag #PleinSS25. Con questo debutto, il “Re Mida” continua a trasformare ogni sua creazione in oro, consolidando il suo status di icona nel settore.