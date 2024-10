Philipp Plein reinventa il lusso: intrattenimento e ospitalità a Milano

Durante la MFW Primavera Estate 2025, Philipp Plein ha svelato cinque nuove esperienze destinate a ridefinire l'ospitalità e l'intrattenimento di lusso su scala globale. Questi format segnano un importante passo avanti per il marchio, che, dopo il successo nella moda, si avventura in un nuovo settore con una visione innovativa e audace.

Un sogno realizzato

Philipp Plein ha descritto questa svolta come un traguardo cruciale: “Questo è un momento decisivo per il marchio Philipp Plein e un sogno che diventa realtà. È il risultato di tre anni di duro lavoro e rappresenta l'inizio di un viaggio straordinario nell'ambito dell'ospitalità e dell’intrattenimento”. Plein ha evidenziato con orgoglio come queste nuove proposte stiano già attirando l'attenzione degli operatori del settore a livello globale, pronti a sbarcare nelle destinazioni più prestigiose, grazie alla collaborazione con partner locali selezionati.

The Plein Hotel: lusso senza compromessi

Al centro della nuova offerta si trova “The Plein Hotel” di via Manin a Milano, una struttura pensata per offrire un’esperienza di lusso senza eguali. Ogni suite è unica, con sauna e palestra private, e un servizio in camera attivo 24 ore su 24. “Con il nostro mantra ‘whatever whenever’, i nostri ospiti dettano le regole”, ha affermato Plein, evidenziando l'elevatissimo livello di personalizzazione e attenzione ai dettagli.

Philipp’s: il nuovo epicentro della vita notturna

Tra le proposte più innovative c”è “Philipp’s”un locale che unisce l’alta cucina di uno chef stellato Michelin come Roberto Conti con un'esperienza notturna esclusiva. “Abbiamo creato un luogo dove la cucina incontra l’intrattenimento più sofisticato”, ha spiegato Plein. Con un design futuristico, il locale si trasforma in uno dei nightclub più rinomati al mondo, attirando DJ di fama internazionale come Sven Väth e Marco Carola. Philipp’s offre anche un privè esclusivo per i membri, con servizi e privilegi personalizzati.

Carmine Rotondaro per la una visione strategica

Dietro questa espansione c'è la guida strategica di Carmine Rotondaro, Business Advisor del Gruppo Plein, che ha svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi nuovi sviluppi. “L'espansione nell'ospitalità e nella ristorazione è stata ideata e perseguita dal sottoscritto nella veste di Business Advisor del Gruppo”, ha affermato Rotondaro, sottolineando come questa sia solo la prima tappa di una strategia più ampia destinata a rivoluzionare l’esperienza di lusso in diversi ambiti.

Altre esperienze esclusive: Sukaru Bā e La Jungle de Plein

L’innovazione di Plein abbraccia anche la cucina giapponese con “Sukaru Bā” un sushi bar dallo stile inconfondibile, dove i piatti sono serviti su katane samurai e l’ambiente proietta gli ospiti in un’atmosfera di lusso e creatività. Inoltre, La “Jungle de Plein” bistrot vegano e pasticceria, sfida i preconcetti sulla cucina vegana con piatti fantasiosi e leggeri, in un ambiente giocoso e decorato con un tripudio di colori rosa.

Un nuovo orizzonte per l'intrattenimento di lusso

Con l’apertura del Crystal Beach Club sulla terrazza del Plein Hotel, il lusso si estende anche all’aria aperta. Qui, gli ospiti possono rilassarsi in cabanas sull’acqua, circondati da piante esotiche e godere di un’atmosfera opulenta, mentre gustano prelibatezze dal grill con influenze asiatiche e coreane.

Una visione per il futuro

Philipp Plein, sempre innovatore, è ora pronto a conquistare anche il mondo dell’hospitality e dell’intrattenimento di lusso. Grazie alla sua visione rivoluzionaria e all'insostituibile supporto di Carmine Rotondaro, il progetto promette di espandersi rapidamente nelle principali città del mondo. “Questo è solo l’inizio: aspettatevi l’inaspettato”, ha concluso Plein, lasciando intendere che questo ambizioso progetto rappresenta solo il primo passo verso una futura espansione globale.