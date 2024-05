Piero Piazzi scende in campo per i bambini dell'Uganda

Piero Piazzi, definito dal “The New York Times” come il “King of models” – è stato lui a scoprire personaggi del calibro di Monica Bellucci, Carla Bruni, Eva Riccobono e Lea T – cambia veste e per beneficenza accetta la sfida di creare una capsule collection per il brand di moda maschile milanese Oratio.

“Ho aderito a questo progetto – racconta emozionato Piazzi ad Affaritaliani.it – seppur titubante, non essendo uno stilista di professione, per aiutare i bambini di un villaggio in Uganda attraverso l’organizzazione “To.Get.There”. Il compenso che avrei dovuto ricevere per la collezione sarà infatti devoluto per finanziare l'istruzione di oltre 600 ragazzi”. Non è la prima volta che il manager si spende per gli altri. Negli anni ’90 è stato infatti uno dei maggiori fautori della campagna DI CONVIVIO contro l’AIDS.

La collezione, ispirata dai principi più radicati del saper fare Made in Italy, è un ricercato guardaroba estivo che prende la sua ispirazione dal fascino e dalla lentezza dell'estate nella Maremma toscana.

La capsule si compone con una camicia, disponibile in tre diversi motivi di seta, con esclusive micro-stampe geometriche o floreali, un completo-pijama da giorno in pura seta formato da camicia e pantalone, un bermuda e un pantalone, entrambi in puro lino con piping a contrasto. A completare la collezione una lussuosa borsa in suede color cognac.

Lancio della collezione con Macodou Fall, CEO di Oratio

Per celebrare il lancio della collezione, insieme a Piero Piazzi e Macodou Fall, CEO di Oratio, hanno brindato con un calice di Franciacorta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, Stefania Rocca e Carlo Capasa (Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana), Beka Gvishiani (Stylenot.com), Anna Dello Russo, Nora Shkreli e Matteo Marzotto, Jacopo Etro, Denny Nasato, Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Ryan Prevedel, il fotografo Guido Taroni, Beppe Angiolini, Viviana Volpicella, Umberta Gnutti Beretta, Andrea Zenga, Veronica Ferraro, l'attore Ernesto D'Argenio, il designer Nicolò Beretta, le modelle Chiara Scelsi e Lea T, Elisabetta Dessy, Eva Riccobono con Matteo e Virginia Ceccarini, Luca Vezil, Pierpaolo Pretelli e i designer Giuseppe Zanotti e Gentucca Bini.