Prosegue l'espansione retail di Arcaplanet: inaugurati 12 nuovi punti vendita

Arcaplanet, leader nel settore del Pet-care, apre il 2025 con una decisa accelerazione della sua espansione nel retail. Con oltre 2,6 milioni di clienti fidelizzati e una rete che supera i 580 store in tutta Italia, l’azienda prosegue nel proprio percorso di crescita inaugurando ben 12 nuovi punti vendita nel mese di gennaio. Un ampliamento che conferma il suo impegno nell'offrire ai Pet-Parent un'esperienza d’acquisto sempre più personalizzata e innovativa.

Il ciclo di inaugurazioni si è articolato in due momenti distinti. Dal 17 al 19 gennaio sono stati aperti i negozi di Capena, Sassari, Bergamo, Faenza, Trento, Urbino e Terni. A seguire, nel weekend dal 24 al 26 gennaio, è stata la volta di Bagnaria Arsa, Calolziocorte, Erba, Genova (nella zona di Sestri Ponente) e Stradella. Tra queste aperture, cinque si trovano all’interno di importanti centri commerciali, a conferma della strategia del brand di intercettare un pubblico sempre più ampio e diversificato. Tra le location più strategiche si segnalano il ChorusLife di Bergamo, situato nel cuore dello SmartDistrict della città, il Makkani Center di Trento, il Consorzio Center di Urbino, il Ternishop di Terni e il centro commerciale Le Maioliche di Faenza.

Arcaplanet, un ampliamento anche qualitativo

L’ampliamento della rete Arcaplanet non è solo numerico, ma anche qualitativo. I nuovi punti vendita sono stati progettati per offrire un’esperienza di acquisto immersiva, accogliente e incentrata sul benessere degli animali domestici e dei loro proprietari. Oltre a una vasta gamma di prodotti e marchi esclusivi, gli store propongono servizi innovativi come il Click&Collect, che consente di ordinare online e ritirare i prodotti nel negozio più vicino, senza attese e in totale comodità. In alcune delle nuove aperture sono state introdotte anche le aree Pet Wash, spazi attrezzati con ampie vasche per il lavaggio self-service, postazioni di asciugatura e phon professionali, pensati per garantire la massima praticità nella cura e nell’igiene degli amici a quattro zampe.

Parallelamente all’espansione retail, Arcaplanet continua a investire in iniziative esclusive dedicate ai clienti fidelizzati. Tra i programmi di punta c’è Diete Leggere, che consente di acquistare le migliori diete veterinarie a prezzi garantiti, e Storie di Cuccioli, che offre vantaggi e sconti speciali a chi adotta un pet. Con questo piano di sviluppo, il brand rafforza il proprio posizionamento come punto di riferimento per il mondo Pet in Italia, rinnovando il suo impegno nel rispondere alle esigenze dei consumatori con soluzioni sempre più innovative, accessibili e di qualità.