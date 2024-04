"Re Mida" Philipp Plein svela la nuova collezione di orologi

Gli addetti ai lavori lo definiscono il “Re Mida” della Moda. Ogni sua iniziativa è sinonimo di successo. Stiamo parlando del giovane talento Philipp Plein, che in occasione della Design Week 2024, ha svelato la nuova edizione limitata, affascinante e innovativa, di orologi che presenta due linee distinte di capolavori: il “PHILIPP PLEIN Crypto King Flying Tourbillon” e il “Crypto King Hexagon”.

Rinomato per il suo stile audace e la qualità intransigente, l'incursione di Philipp Plein nel mondo degli orologi di lusso rappresenta un cambiamento di paradigma nel settore. Ogni pezzo è un capolavoro, realizzato con cura nel cuore della Svizzera, sinonimo di eccellenza nella produzione di orologi.

"Gli orologi – racconta ad Affaritaliani.it Milano lo stilista - sono sempre stati una parte integrante della moda e dell'espressione personale. È un viaggio che è iniziato lo scorso anno con la nostra collezione a Watches and Wonders, e il nostro obiettivo è ridefinire gli orologi di lusso, offrendo alla nostra leale e distintiva clientela una miscela incomparabile di sofisticazione e stile".

Il Crypto King Flying Tourbillon: oltre il tempo

Questa creazione eccezionale segna un passo significativo per PHILIPP PLEIN nel mondo dell'Haute Horlogerie, spingendo i limiti dell'innovazione e dell'artigianato mentre rafforza la posizione del marchio in questo mercato. Il movimento esclusivo “Landeron calibre PWL100LPP Manual Winding Flying Coaxial Tourbillon” è una dimostrazione di virtuosismo che integra la passione di PHILIPP PLEIN per l'innovazione meccanica. Il quadrante finestra eccezionalmente aperto offre una visione emozionante del tourbillon volante; i suoi meccanismi interni si rivelano come una sinfonia di ingranaggi che sembrano fluttuare, dando l'impressione di peso zero e offrendo una visibilità perfetta. Il movimento a scappamento coaxiale, testimonianza dell'ingegneria di precisione svizzera, migliora ulteriormente le eccezionali prestazioni dell'orologio·

La collezione offre quattro modelli distinti, ciascuno con una combinazione di colori eccezionale che sfida la convenzione:

DARE DEVIL XII: una fusione ardente di rosso e bianco, con cinturino in PU trasparente per un tocco moderno.

NINJA PANDA: un contrasto classico di nero e bianco, con il cinturino in silicone bianco a completare il look.

DRAGON FIRE: una miscela elettrizzante di nero e arancione, accentuata da un cinturino in silicone dal tocco morbido.

NIGHT WOLF: il culmine della collezione, mostrando un attraente case in carbonio nero insieme a lussuose viti in oro rosa 18k, gabbia laterale esagonale e corona.

L'iconico motivo esagonale firmato Plein

Sebbene ogni elemento sia attentamente studiato, i materiali utilizzati sono innovativi e tecnologici. L'orologio presenta una cassa tonneau leggera ma incredibilmente resistente di 55 x 46 mm, realizzata in carbonio forgiato ad alte prestazioni. Questo materiale ad alta tecnologia offre una resistenza eccezionale e un aspetto e una sensazione maschili, arricchiti dagli elementi di branding elevati che rendono questa Timemachine unica e riconoscibile: il motivo esagonale con la firma PHILIPP PLEIN. Integrato meticolosamente in tutto l'orologio, il Simbolo della Grandezza non solo arricchisce l'anello superiore, ma perfora il cinturino, adorna il logo PP delle 12 in punto e si estende anche ai 10 viti sulla cassa stessa. Girando l'orologio, la personalità unica di PHILIPP PLEIN risplende attraverso la finestra della cassa posteriore mostra l'iconico $miley e $kull-bone del marchio insieme alle iniziali del maestro.

Prodotta in edizione limitata, ogni Crypto King Flying Tourbillon incarna la stimata tradizione della produzione orologiera svizzera rimanendo fedele alla filosofia non convenzionale e irriverente del marchio.