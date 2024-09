Rene Caovilla celebra 90 anni di eccellenza con un progetto speciale, la “Caovilla Gallery”

Rene Caovilla, il celebre brand di calzature gioiello Made in Italy, celebra il suo 90° anniversario con un progetto unico: la “Caovilla Gallery”. Questo progetto, che si traduce in un video emozionale, racconta la storia della Maison, unendo passato e futuro attraverso le sue creazioni iconiche.

L’obiettivo di questo progetto è quello di celebrare la lunga tradizione artigianale della casa di moda, conosciuta a livello internazionale per il suo stile inconfondibile. Il video è stato girato in due location simboliche: la galleria d’arte contemporanea Visaterna a Milano e l’Head Quarter di Venezia, due luoghi che incarnano perfettamente l’essenza e l’ispirazione del brand.

I quattro pilastri della filosofia creativa di Rene Caovilla

Nel cuore di questa celebrazione troviamo quattro elementi che rappresentano i pilastri della filosofia creativa di Rene Caovilla

Serpent: Il serpente, simbolo di vita e rinascita, avvolge sinuosamente le caviglie delle donne che indossano le creazioni della Maison. È un emblema di forza e potere, che ha reso il sandalo Cleo un’icona del brand.

Venice: Venezia è la musa eterna di Rene Caovilla. La città lagunare, con la sua bellezza senza tempo e la sua ricca storia, è da sempre fonte di ispirazione per le creazioni della Maison. Un legame che si rinnova continuamente.

Art: Ogni scarpa Rene Caovilla è un’opera d’arte. Con oltre 200 passaggi manuali, dalla progettazione alla realizzazione finale, ogni dettaglio viene curato con precisione assoluta, conferendo unicità a ogni creazione.

Stardust: La famosa suola “polvere di stelle” è uno dei tratti distintivi delle calzature Caovilla. Questo dettaglio rende ogni scarpa un pezzo eccezionale, un vero e proprio sogno trasformato in realtà.

La collezione Primavera/Estate 2025: tra icone e nuove creazioni

In occasione del 90esimo anniversario, la Maison presenta la collezione Primavera/Estate 2025, che ripropone i best-seller che hanno segnato la storia del brand, come il Cleo sandal e la Cinderella, affiancati da nuove creazioni pensate per esaltare l’eleganza femminile.

Tra le novità della stagione spiccano i modelli della linea Bloom, un omaggio alla primavera con corolle vivaci e ricami realizzati a mano in pizzo e pelle, e il sandalo Braid, caratterizzato da una treccia che percorre elegantemente il collo del piede. Un tocco di magia è dato dal sandalo Fairy, impreziosito da farfalle decorate con micro-cristalli applicati a mano, mentre il modello Trigold, che combina tre tonalità di oro (giallo, bianco e rosa), si prepara a diventare un must-have della stagione.

La vera innovazione, però, è rappresentata dal nuovo tacco chunky Soul, che garantisce massimo comfort senza rinunciare al design contemporaneo. Questo modello sarà sempre più presente nelle collezioni future, rispondendo alla crescente domanda di scarpe eleganti e confortevoli.

Collezione Bridal: un sogno per ogni sposa

La collezione Bridal per la Primavera/Estate 2025 propone una gamma di modelli pensati per tutte le spose, dalle più classiche alle più audaci. Dalle scarpe flat ai tacchi vertiginosi, ogni calzatura è pensata per valorizzare la personalità di chi la indossa nel giorno più speciale.

Rene Caovilla continua a far sognare

Con la “Caovilla Gallery”, Rene Caovilla non celebra solo il suo glorioso passato, ma guarda anche al futuro, rinnovando l’impegno a creare scarpe che combinano arte, artigianato e innovazione. Da 90 anni, la Maison veste i piedi delle donne più eleganti del mondo, trasformando ogni passo in un’esperienza unica. E il sogno continua.