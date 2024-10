Rivoire conquista Milano: il nuovo locale di Carmine Rotondaro brilla in piazza Oberdan

Enrico Rivoire, il leggendario cioccolatiere della Reale Casa Savoia, fece il suo ingresso trionfale nel mondo della gastronomia nel lontano 1872, aprendo le porte del suo celebre Caffè a Firenze. Da allora, il nome Rivoire è diventato sinonimo di eccellenza gastronomica, ammirato tanto dai fiorentini quanto dai visitatori internazionali, fino a diventare un’icona di prestigio globale. Dopo oltre 150 anni di successi, Rivoire ha intrapreso una nuova avventura con la recente espansione all’ombra della Madonnina. Dopo il debutto nel cuore artistico di Brera nel 2023, la storica firma fiorentina ha posto le sue radici anche in Piazza Oberdan, aggiungendo un altro gioiello alla sua corona.

Un omaggio all'arte e alla tradizione

Il nuovo locale, che si estende su oltre centoventi metri quadrati oltre a un raffinato dehors, si presenta come un vero e proprio omaggio all’arte e alla tradizione italiana. All'interno, i clienti sono accolti da pareti adornate con immagini rinascimentali e arricchite da pregiati pezzi d’antiquariato, offrendo un'esperienza immersiva che evoca il fascino di un antico palazzo fiorentino.

Un menù raffinato e variegato

Ma Rivoire non è solo cioccolato! L’offerta è stata ampliata con un menù ricco e vario, che spazia dalle prelibatezze dolciarie alla gastronomia più raffinata. Il tutto accompagnato da una serie di ottimi cocktail che sfidano i confini della mixologia tradizionale. Cocktail classici e sperimentali si mescolano a una selezione di finger food, per un’esperienza completa che non lascia nulla al caso.

La visione di Carmine Rotondaro

Carmine Rotondaro, che ha acquisito Rivoire nel 2018, guida con passione questa evoluzione del marchio. "Rivoire è un simbolo dell'artigianato e della cultura italiana da oltre 150 anni, partendo da Firenze nella bellissima Piazza della Signoria e continuando a prosperare", spiega Rotondaro. "La tradizione del marchio e i suoi sapori unici mi hanno colpito e mi impegno a preservare queste caratteristiche per le generazioni future, in modo da svilupparle in tanti progetti. Dopo l'apertura di Brera nel 2023, questa nuova sede milanese rappresenta un passo significativo nell'espansione della presenza di Rivoire. Con altre sedi previste in Piazza Cadorna e a Venezia, l'obiettivo è quello di affermare Rivoire come punto di riferimento globale per il lusso, la creatività e l'eccellenza italiana culinaria."